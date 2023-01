Rutinas de las royals que puedes copiar para verte increíble

Todas queremos vernos y sentirnos como royals, por eso nos dimos a la tarea de revelarte los secretos mejor guardados de esta élite. ¡Ponlos en práctica cuanto antes, porque no te vas a arrepentir!

Letizia de España

Edad: 50 años

¿Cómo se ejercita? Realiza footing y anda en bicicleta. También practica yoga, más para cuidar su salud mental. En los últimos años le ha tomado gusto a la escalada, de ahí que tenga los brazos súper tonificados. En cuanto a su alimentación, se sabe que combina dos dietas: la mediterránea y la del doctor Perricone, que aporta luminosidad a su piel por el consumo de antioxidantes.

Rutina de belleza: aunque ha pasado por el quirófano algunas veces, se centra en el cuidado de su piel con ayuda de firmas como Sisley, de hecho, su producto favorito es el Sisley Black Rose Precious Face Oil, que regenera y protege.

Letizia de España

Charlene de Mónaco

Edad: 44 años

¿Cómo se ejercita? Como buena nadadora olímpica, el agua es lo suyo. Nada diariamente y también disfruta del ciclismo acuático.

Rutina de belleza: tiene varios retoques estéticos, pero su último paso por el quirófano la puso en riesgo. Se cree que un estiramiento en Dubái la desfiguró debido a una negligencia médica, por lo que fue trasladada a Suiza donde le reconstruyeron el rostro. En cuanto a productos estéticos, se sabe que la princesa adora los de la firma Armani.

Charlene de Mónaco

Kate, Princesa de Gales

Edad: 41 años

¿Cómo se ejercita? Aprendió deportes desde niña y le encanta el remo, esquí en nieve y CrossFit. También hace planchas y abdominales con una pelota gigante. En cuanto a su alimentación, desayuna bowls de frutos rojos con avena y batidos, además de seguir la dieta Dukan que es alta en proteínas.

Rutina de belleza: ha caído rendida al bótox, pero de manera muy sutil. El producto estrella en su neceser esl el Beauty Sleep Elixir de Beauty Skincare, un aceite que hidrata en tiempo récord y aporta luminosidad.

Kate Middleton

Máxima de Holanda

Edad: 51 años

¿Cómo se ejercita? Aunque no destaca por ser precisamente fitness, se sabe que ama los paseos y andar en bicicleta por largo tiempo. Aprendió a esquiar en Bariloche y es toda una profesional.

Rutina de belleza: es quizá la única que no ha pasado ni por el quirófano y tampoco se ha sometido a ningún tratamiento de bótox. No le teme a las líneas de expresión y es muy segura de sí misma.