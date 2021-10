Se abre debate: Periodista responde a comentario de George Clooney sobre Meghan Markle y Lady Di

Este martes, algunos medios de comunicación hicieron eco del comentario de George Clooney en la cadena Hulu, donde defendió a su amiga Meghan Markle y acusó tanto a los medios de comunicación como a su familia paterna de ser los causantes de los ataque a los que ha estado siento sujeta en los recientes meses, además de que señaló que la princesa Diana de Gales sufrió del acoso constante de la prensa, tanto que esto acabó con su vida.

Ante ello, el conocido periodista británico Piers Morgan ha querido dar su postura y asegura que no hay punto de comparación entre las situaciones vividas por Meghan y Diana.

“Cuando conoció a Harry, Meghan no era una virgen joven e ingenua de 19 años como Diana. Ella era una divorciada de 35 años con una exitosa carrera como actriz que sabía exactamente lo que estaba haciendo”, señala Morgan.

«Llegó a la vida de su apuesto príncipe, mucho más joven que ella, y ahora disfruta de un espectacular y opulento estilo de vida entre palacios y sirvientes que vienen con el matrimonio con la familia real británica.

Ella ya gozaba de fama mundial y la atención que posteriormente ganó se le ha presentado con evidente alegría.

Y, honestamente, si esta es la vida que siempre soñó Meghan, pues buena suerte para ella.

Pero no hay absolutamente ninguna comparación entre la cantidad de atención de los medios que recibe con la que Diana experimentó.

Diana fue la estrella más grande del planeta; Meghan ni siquiera está entre las tres estrellas más grandes que viven actualmente en el palacio de Kensington.

Clooney también se equivoca al culpar a los medios por los titulares negativos impulsados ​​en gran medida por la propia familia de Meghan.

Ellos son los que la están criticando porque ella los ha negado a todos desde el principio y, comprensiblemente, se sienten heridos por eso.

La carta de Meghan a su padre, que se reveló esta semana después de la publicación de la portada de la revista People, fue una prueba más de ello. Era todo sobre sus sentimientos, su matrimonio, su vida, su dolor.

Pero ¿qué pasa con los sentimientos de su padre, su vida, su dolor?

He entrevistado a Thomas Markle dos veces y me da la impresión de que es un tipo decente que no ha tenido ni idea de cómo manejar el enorme escrutinio de los medios de comunicación cuando su hija se casó con un príncipe.

Sí, ha cometido errores, como posar para los paparazzi, lo cual ha admitido.

Pero también perdió a su pequeña hija, a quien ayudó a criar, educar, cuidar y tener éxito. La que publicó una conmovedora tarjeta del Día del Padre en Instagram apenas unas semanas antes de que conociera al príncipe Harry, diciéndole a Thomas cuánto lo amaba.

Meghan puede intentar culpar a su padre por todo este desastre, como lo está haciendo ahora, pero ¿realmente ha sido tan inocente como nos haría creer a todos?

Es asombroso para mí que Harry todavía no haya conocido al hombre con cuya hija se casó.

Para mí es asombroso que ni Meghan ni Harry se hayan molestado en ir a ver a Thomas, incluso después de que sufrió un ataque al corazón.

Me sorprende que Meghan piense que la manera de resolver esta amarga disputa es permitir a sus amigos que ataquen a su padre en la revista People.

Y es asombroso para mí que George Clooney ahora crea que es una buena idea culpar a los medios por todo y comparar a Meghan con Diana.

Clooney es un chico inteligente.

Debió haberse sentado en la iglesia el día de la gran boda y compartir en secreto la opinión de todos los demás invitados sobre que era muy extraño ver a una sola persona de la familia de la novia en medio de un mar de celebridades.

El problema aquí no son solamente los medios de comunicación, que en gran medida le han dado a Meghan mucha presencia.

El problema es la relación increíblemente tóxica de Meghan con su familia que no muestra signos de disminuir y, de hecho, empeora cada día.

Una amiga de verdad le aconsejaría tomar un avión con su esposo y que hiciera las paces con su padre enfermo y agitado, antes de que sea demasiado tarde.

¿Es George Clooney un amigo verdadero o simplemente otra persona famosa a la que Meghan se ha aferrado?

El mayor problema aquí puede estar en la respuesta a esa pregunta”, concluye Morgan.

Por: Redacción Vanidades / Foto: Getty Images