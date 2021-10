"Si amas a alguien en la vida, aférrate a ese amor": las frases más famosas y reveladoras de la princesa Diana

Conoce el corazón de Diana de Gales a través de sus pensamientos con estas memorables frases de la princesa Diana.

El 1 de julio de 1961 nació Diana Spencer, quien más tarde se convertiría en la princesa de Gales, la inolvidable Lady Di.

Mucho se ha hablado de su dulce belleza, su conmovedora historia y su generoso corazón; y aunque desapareció físicamente en 1997, no pasa un día sin que su nombre siga vigente por una u otra razón.

Su mejor legado han sido sus hijos, William y Harry, dos príncipes que al igual que su madre, gozan del profundo amor de su pueblo.

Recordamos a Diana con algunas de sus declaraciones memorables.

Foto: Getty Images

Frases de la princesa Diana

"Hay que dejarse guiar por el corazón, no solo por la cabeza. Mi padre me enseñó a tratar a todos por igual, y espero que William y Harry sigan mi ejemplo, que traten de entender las inseguridades, emociones, angustias, sueños y esperanzas de los más necesitados".

"En este matrimonio éramos tres, demasiada gente". (Referiéndose al romance de Camilla Parker con el príncipe Carlos).

"Los abrazos pueden hacer mucho bien, especialmente a los niños".

"Ayudar a los más necesitados es una parte esencial de mi vida, una especie de destino".

"Vivo por mis hijos, estaría perdida sin ellos".

"La vida es solo un viaje".

"Todo el mundo debe ser valorado. Todo el mundo tiene el potencial de dar algo a cambio".

"La mayor dolencia que el mundo sufre actualmente es el mal de la falta de amor".

"Sé que puedo dar mucho a esas personas carentes, por un minuto, una hora, un día o un mes, y es eso lo que quiero hacer".

"Es preciso que alguien que posea una vida pública pueda dar cariño y afecto a las personas, y hacerlas sentir importantes".

Foto: Getty Images

"Nada me hace más feliz que intentar ayudar a los más débiles y vulnerables de la sociedad. Si alguien que precisa de mí, me llama, voy a su encuentro no importa donde este".

"Me gusta tocar a las personas, es un gesto que me nace naturalmente, no es premeditado, brota del fondo de mi corazón".

"Nunca me consideré a mí misma como la reina de mi país. Me gustaría ser la reina del corazón del pueblo".

"Llevar a cabo un acto de bondad al azar, sin ninguna expectativa de recompensa, con la certeza de que un día alguien podría hacer lo mismo por ti".

"No quiero regalos caros. No quiero comprar nada. Tengo todo lo que quiero. Solo quiero que alguien esté ahí para mí, sentirme segura y protegida".

"Cada uno de nosotros tiene que probar cuánto puede preocuparse por los demás y, en el proceso, cuidar de nosotros mismos".

"La familia es lo más importante del mundo".

"Hay que dejarse guiar por el corazón, no solo por la cabeza".

"Me gusta ser un espíritu libre. A algunos no les gusta eso, pero así soy yo".

"Siempre me sentí diferente, sentía que estaba en el lugar equivocado".

