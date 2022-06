Susana Palazuelos: la chef mexicana que cocinó para la reina Isabel cuando visitó Acapulco

Fue durante su segundo viaje a México en 1983, cuando la reina Isabel II visitó Acapulco junto a su esposo, el duque Felipe de Edimburgo. La chef mexicana, Susana Palazuelos, fue la encargada de preparar un banquete de bienvenida, ¿quién la eligió para este honor y qué platillos preparó? Te contamos los detalles.

Su historia comienza en la cocina de su casa, con la comida de su mamá y abuelas. En la adolescencia, Susana estudió en Estados Unidos, después pasó unos años en Suiza y ahí descubrió nuevos sabores en la comida suiza, alemana, italiana y francesa.

Sus recetas son inigualables, pero ella siempre va más allá, considera los más mínimos detalles. Coloca en cada evento que organiza, el nombre de México en lo más elevado, y es acreedora a más de 50 reconocimientos y 11 medallas a nivel mundial, entre otros galardones.

Cuando ya residía en Acapulco junto a su familia, recibió una invitación de Sloane Simpson, mujer conocida en aquel mundo glamuroso y ex esposa del alcalde O’Dwyer, embajador de Estados Unidos en México, para cenar en su casa junto al barón Jul Bryner y Carlos Romero.

En menos de 24 horas recibió la llamada de la chef para pedirle que le preparara los canapés para la apertura de su nuevo restaurante.

Gracias a esa cena, las personas la empezaron a buscar, y así, poco a poco, comenzó el éxito de su empresa de banquetes.

Al poco tiempo llegó desde Nueva York, Dick Purdy, un decorador con el cual empezó a trabajar y a introducir arreglos florales novedosos, altos e iluminados como no se habían visto antes.

El fuerte, que estaba en ruinas, fue arreglado para la ocasión, Susana decoró las mesas con pequeñas piñatas como centro de mesa, sobre manteles que contrastaban con las piñatitas de color rosa, lila y morado, también acompañados de papel picado y velas.

La decoración del lugar terminó con helechos y plantas para darle vida y alegría al fuerte.

Susana recuerda que le dieron libertad total para realizar el banquete para la reina, la elección del lugar y la decoración, pero sobre todo, los platillos que quería que probara Isabel II.

La chef mexicana estaba decidida a que la monarca inglesa conociera, probara y disfrutara de la comida tradicional mexicana

Algunos de sus clientes en ese tiempo también fueron Henry Kissinger, Yul Brinner, Michael Douglas, Frank Sinatra y toda la gente que tenía sus casas en Las Brisas.

Después de asegurar que fue un gran honor para ella el haber servido de comer a la reina en su visita a Acapulco, asegura que el secreto del éxito es ser profesional y entregada, pero sobre todo, ser muy atenta a los detalles.

“A mis 77 años, nunca me he descuidado, sigo al pie de todo, atendiendo a mis clientes, los amo, me gusta que coman delicioso, no importa de quien se trate, para mí todos son iguales y lo importante es que coman rico”.