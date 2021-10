TEST: ¿Qué royal eres, según tu personalidad?

Admitámoslo, si llegaste a este test es porque en algún momento te ha dado curiosidad saber cómo sería tu vida si fueras miembros de realeza.

Pues, aunque no lo creas, tienes mucho más en común con tus royals favoritas de lo que te imaginas. Contesta estas preguntas y averigua quién serías, según tu personalidad. ¡El resultado puede sorprenderte!

1. Tu plan perfecto cuando estás de vacaciones es:

A) ¡ Conocer un país! Amas descubrir la cultura e historia de un lugar en el que nunca has estado.

B) ¡Sol, mar y arena! Nada como desconectarte del estrés y descansar sin presiones.

C) ¡Paz en casa! Te encanta tener tiempo para ti y hacer las cosas que amas como redecorar tu habitación, arreglar el jardín o aprender a cocinar.

(Foto: Pixabay)

2. ¿Cómo sería la boda de tus sueños?

A) ¡Lujosa y extravagante! Entre más grande y glamurosa mejor.

B) Intima y romántica. Solo tu familia y amigos cercanos para recordar este momento.

C) Ni muy grande ni muy pequeña, pero eso sí, cada detalle debe ser perfecto y estar en control.

(Foto: Getty Images)

3. ¿Cuál de estas profesiones te gustaría tener?

A) Editora de una revista de modas.

B) Bailarina o cantante profesional.

C) Embajadora de tu país en el extranjero.

(Foto: Pexels)

4. Las personas que te conocen te consideran…

A) Amable y cariñosa.

B) Divertida y relajada.

C) Perfeccionista y apasionada.

(Foto: Getty Images)

5. Describe tu estilo en tres palabras :

A) Elegante, clásico, sofisticado.

B) Casual, chic, relajado.

C) Discreto, minimalista, distinguido.

RESPUESTAS

MAYORIA DE A – ERES KATE MIDDLETON

¡Naciste para ser reina! Te encantan los eventos y las fiestas, y no tienes problemas en acatar los protocolos y normas reales. Amas la vida en familia y proyectas un aura muy simpática, por lo que la gente adora hablar contigo. Amable, sensible, atenta, reflexiva y muy dulce. Al igual que ella, logras todo lo que te propones. La familia real te recibiría con los brazos abiertos.

(Foto: Getty images)

MAYORÍA DE B – ERES MEGHAN MARKLE

¡Eres una líder innata! Te gusta que las cosas se hagan a tu modo y que las personas sigan tus órdenes. Constantemente luchas entre tu mente y tu corazón para tomar decisiones, pero al final sigues tu instinto y no dejas que otros definan tu destino. Quizá la realeza sería difícil para ti. Puede que, al igual que ella, descubras que amas más tu libertad y una vida alejada de las tiaras y las reverencias.

(Foto: Getty Images)

MAYORÍA DE C – ERES LA REINA LETIZIA

¡Inteligente y perfeccionista! Tienes una personalidad fuerte que definitivamente no pasa desapercibida. Puedes encajar en la realeza, pero sabes que no estarías dispuesta a convertirte en algo que no eres. Eres fiel a tus creencias e ideales, y eso te convertiría en una monarca fuerte que sepa guiar a sus súbditos. Aunque de primera vista podrías parecer una persona fría y reservada, en realidad tienes un instinto protector y amable que encantará a todos.

(Foto: Getty Images)

Por: Redacción Vanidades