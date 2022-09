Tamara Falcó: la hija de Isabel Preysler que se hizo marquesa de Griñón tras la muerte de su padre

Hay muchas figuras con titulo nobiliario que aún desconocemos, y aunque hoy día se forjan principalmente como socialités, una de las más reconocidas en la ‘nueva’ nobleza española es Tamara Falcó.

Tamara nació el 20 de noviembre de 1981, este año cumple 41; es la tercera hija del aristócrata Carlos Falcó y la cuarta hija de Isabel Preysler, así como hermana del cantante Enrique Iglesias.

Carlos Falcó se casó con Isabel Preysler en 1980, cuando ella se divorció del cantante Julio Iglesias; tuvieron a Tamara, pero Carlos estuvo casado en otras cuatro ocasiones y tuvo en total 5 hijos.

Su debut televisivo como host fue en su propio reality show llamado We love Tamara, después ganó el MasterChef Celebrity y presentó el programa Cocina al Punto con Peña y Tamara.

Apenas en 2020 se hizo oficial que Tamara se tituló como marquesa de Griñón. La aristócrata del siglo XXI e influencer ya forma parte de la nobleza española gracias a su padre, el fallecido Carlos Falcó. ¿Pero por qué sucedió esto?

Carlos Falcó —quien murió en 2020 por coronavirus a los 83 años— era hijo de los duques de Montellano: Manuel Falcó y Escandón e Hilda Fernández de Corgova y Mariategui, una de las ramas de la familia Falcó que acumula 41 títulos con 13 grandezas de España.

En 1995, el abuelo de Carlos Falcó le cedió el marquesado de Griñón, y en 1981 su tía Paloma Falcó le dio el marquesado de Castel-Moncayo, dos títulos con Grandeza de España. Además fue primo de Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, duquesa de Alba (pero no asistió a la boda de ésta con Alfonso Díez).

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó en octubre 2020 que Tamara Falcó podría ostentar automáticamente el título de marquesa de Griñón tras la muerte de su padre. Así lo hizo, y dicho título fue concedido por primera vez por la reina Isabel II de España en 1862.

Tamara inició una relación con Íñigo Onieva —director de Mabel Hospitality— en 2020, y en 2022 compartieron las felices noticias de su compromiso.

Pero el amor de la novia de 40 y el novio de 33 terminó en caos. Se han filtrado videos de Íñigo besando a otra mujer, así que después de que este material se hizo viral, Tamara borró todo rastro de su compromiso de Instagram.

No pasó mucho tiempo después de este escándalo que Onieva rompió el silencio y mandó un comunicado para disculparse. “En los videos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello”.

“Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente. Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberle hecho daño”.

“Para evitar mayores perjuicios a Tamara y a nuestras familias, pido que no se continúe difundiendo imágenes que puedan afectar a nuestro derecho a la intimidad, y se abstengan de publicar informaciones que están afectando a nuestra privacidad”, concluyó Íñigo.

Después de las palabras de Íñigo Onieva, Tamara Falcó habló de este polémico caso, asegurando, “nunca pensé que abusara de mi confianza”.

“El Íñigo con el que yo me prometido no tiene nada que ver con ese Íñigo. Sé que es difícil de creer pero él se dedicaba a la noche, viajaba mucho y todo eso, pero yo siempre he creído que una relación tiene que darte una libertad, y para mí la base es la confianza. Entonces si a él le gustaba hacer esas cosas, yo no tenía ningún problema, pero con unos límites, nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza. Yo estaba enamorada”,