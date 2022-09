Todas las veces que la familia real británica le dijo a Harry “amigo, date cuenta”, y él no lo hizo

Una lista de las ocasiones donde Harry no siguió los consejos de la familia real inglesa y fue el amigo que no se dio cuenta

El reciente encuentro de los ahora príncipes de Gales, Kate y William, con los ex duques de Sussex, Meghan y Harry, en el castillo de Windsor, tras la muerte de la reina Isabel, ha vuelto a poner en el mapa el supuesto conflicto que ha enfrentado a ambos matrimonios desde hace algunos años.

Harry, el príncipe "rebelde"

Harry, desde adolescente, era conocido por su fama de “rebelde” en comparación con su hermano mayor William, quien siempre actuó adhoc con las normas que la corona inglesa le impuso como siguiente heredero al trono.

A pesar de sus personalidades tan distintas, nadie imaginó que la más grande “travesura” del hijo menor de Diana sería enamorarse de Meghan Markle, una actriz estadounidense con un pasado familiar complicado, situación que no impidió que Harry se enamorara profundamente de ella.

Desde el inicio varios miembros de la familia real, incluidos la reina y su esposo, Felipe de Edimburgo, no vieron con buenos ojos la relación. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, las cosas empeoraron; esto en parte a algunos escándalos que resurgieron sobre el pasado familiar de Meghan, pero también por la poca compatibilidad entre su personalidad y la del resto de la familia de su esposo.

Sin duda, el punto de ebullición fue el anuncio de que estaban comprometidos. Este se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2017 a través de un comunicado difundido por las redes sociales de Clarence House, que entonces era la residencia del príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles.

La boda, celebrada el 19 de mayo de 2018, en la capilla de St. George, del castillo de Windsor, fue un punto sin retorno para quienes fueron los duques de Sussex.

5 veces que Harry desobedeció a la corona inglesa y rompió protocolos por amor a Meghan Markle

1. “Uno sale con actrices, pero no te casas con ellas”.

Sin duda una de las frases más fuertes que ha dicho algún miembro de la familia real inglesa en contra de Meghan Markle, salió de la boca del difunto Felipe, abuelo de Harry. De acuerdo con información de Sunday Times, el duque de Edimburgo simplemente no podía entender -en sus propias palabras- cómo su nieto podía “ir en serio con una plebeya”. Por eso, al enterarse del compromiso entre ambos, expresó:

“Uno sale con actrices, pero no te casas con ellas”.

2. Cuando la reina, al enterarse de que Markle no asistiría al funeral de su esposo, expresó: "Gracias a Dios, no viene Meghan".

En su libro ‘Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors’, el biógrafo Tom Bower entrevistó a una buena cantidad de personas cercanas a la monarquía inglesa. Uno de los episodios más reveladores sucedió en el funeral del duque de Edimburgo, Felipe, quien fue esposo y compañero leal de la reina Isabel II durante 76 años.

Fuentes cercanas a la reina le aseguraron a Bower que cuando la soberana se enteró de que Meghan no iría al cortejo fúnebre, la reina exclamó con alivio: “Gracias a Dios Meghan no viene”, frase que fue inmortalizada, no solamente en el libro de Bower, sino también en algunas playeras que se mandaron a imprimir con la cita y que, de hecho, todavía se pueden adquirir por internet.

3. Cuando abdicó al trono, a pesar de los intentos de su padre, hermano y abuela para que no lo hiciera.

El año 2020 apenas iba arrancando, pero ya traía muchas sorpresas no muy agradables bajo la manga. La primera de ellas fue el 8 de enero cuando Harry y Meghan anunciaron que renunciaban a su cargo y responsabilidades como duques de Sussex, así como a los beneficios que les daba pertenecer a la realeza. La razón que dieron es que se sentían profundamente agobiados con el acoso de la prensa para saber más de su vida personal, por lo que se mudarían a América para poder tener más paz y anonimato.

Este hecho, bautizado por la prensa como Mexit, sacudió profundamente a la corona británica y dividió las opiniones entre quienes apoyaban la decisión y quienes lo consideraron una traición a la corona y una puñalada a la reina.

Poco después del anuncio, la pareja cumplió su palabra y dejó Reino Unido para instalarse en Los Ángeles, específicamente en una casa en Montecito, California, donde residen actualmente con sus dos hijos: Archie y Lilibeth Diana.

4. La entrevista que dieron a Oprah, en donde acusan a la familia real de racistas.

Otro duro golpe para la corona fue la entrevista de dos horas que Harry y Meghan dieron a la presentadora Oprah Winfrey el 8 de marzo de 2021. En palabras del corresponsal de la Casa Real de la BBC, Jonny Dymond, fue “devastadora para la corona”:

“Es contenido explosivo: puro, revelador y enormemente dañino para el palacio (De Buckingham)”, aseguró el periodista.

Y no era para menos. Dentro de las declaraciones que dieron, la que más llamó la atención fue donde aseguraban que al inicio de su relación, “una persona” de la familia real había preguntado sobre lo oscura que sería la piel del bebé cuando naciera, si decidían tener hijos, lo cual puso en entredicho que se trataba de un comentario racista.

Fue entonces que Oprah le preguntó a Meghan si se refería a que había preocupaciones de que su hijo fuera “demasiado moreno”, y si eso sería un problema, a lo que Markle respondió:

“Si esa es la deducción que estás haciendo, creo que es bastante adecuada”.

5. "No lleves a Meghan a Windsor", Carlos III a Harry.

En el que fue el encuentro más esperado e incómodo del fin de semana, se reunieron después de dos años Kate, William, Harry y Meghan para hacer un recorrido por las afueras del castillo de Windsor. El objetivo era salir a recibir a las personas que se habían congregado en las rejas del recinto para dejar flores, hacer honores a la reina, así como para darles el pésame personalmente a los nietos de Isabel II, así como a sus esposas.

A pesar de que este encuentro fue recibido con agrado y transcurrió sin contratiempos, parece que el previo no fue exactamente miel sobre hojuelas.

Como informó el sitio de la revista Caras, el rey Carlos III le habría pedido a Harry personalmente no llevar a Meghan a este encuentro con los príncipes de Gales, sin embargo fue William quien insistió en que también se convocara a su cuñada, por lo cual finalmente terminaron yendo los cuatro.

De acuerdo con The Sun: