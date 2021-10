¿Y la hija de Delphine Boël? Ambas son las nuevas princesas de Bélgica

Delphine ya usa el apellido Sajonia-Coburgo y sus hijos tienen los títulos de príncipe y princesa. Esto es lo que se ha visto de los nuevos royals de Bélgica.

Artista convertida en princesa. Delphine Boël fue nombrada este 2020 oficialmente como princesa de Bélgica después de que su padre, el rey Alberto II de Bélgica, la reconociera como tal en el tribunal. Ahora, Delphine ya usa el apellido Sajonia-Coburgo, ¿pero qué hay de sus hijos? Uno de ellos es Josephine, la joven de 17 años que también lleva el título de princesa.

Qué ha sido de los hijos de Delphine Boël, la ahora nueva princesa de Bélgica

El hermano de Josephine y segundo hijo del matrimonio de Delphine con el estadounidense James O’Hare, es Oscar, quien ostenta el título de príncipe. Los títulos y rangos de príncipe y princesa se dan con base en un decreto que data de 1991. Este permite la transmisión de los títulos a los descendientes de las hijas de Alberto II, padre de Delphine.

Así que si, se les dirigen como su alteza real. Por lo que ha compartido la princesa de 52 años en su cuenta de Instagram, hay mucho arte, vacaciones familiares y exhibiciones de su trabajo con pintura y esculturas.

Cariño maternal y de su alteza real

No se ha limitado a mostrarse cariñosa con sus dos hijos —sentimiento que bien pudo desvanecerse con Alberto II, pues llevaban una buena relación hasta los 33 años de ella, pero el juicio enfrió las cosas—.

Aunque todavía no hay fotografías que demuestren que la familia completa se ha reunido (tíos, primos, abuelos, etc), Josephine se ha visto activa en otras actividades. Tal fue así cuando donó cabello para la asociación Think Pink, contra el cáncer de mama.

Delphine también ha señalado lo orgullosa que está de que su hija comparta la misma sensibilidad al arte, quien además la ha acompañado a galerías y muestras de arte. Poco a poco veremos cómo resurge estos técnicamente nuevos miembros de la realeza, sobretodo por formar parte de los teen royals, generaciones frescas y revolucionarias.

