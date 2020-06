A 10 años de su boda, recordamos el vestido de novia de Victoria de Suecia

View this post on Instagram

”Den 19 juni 2010 var en speciell och mycket lycklig dag i våra liv. Bland de absolut starkaste minnena är alla de människor som valde att på olika sätt fira den tillsammans med oss – ute på Stockholms gator, i Ockelbo och andra delar av landet. Den värme och de välgångsönskningar som vi fick ta emot den dagen bär vi fortfarande med oss. Vi vill i dag passa på att tacka för det stöd som vi har upplevt under dessa tio år, och som betyder oerhört mycket för oss.” ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Foto: Mikael Jansson