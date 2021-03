¿Quién es el hombre calvo más sexy del mundo ❤️‍🔥? Sorpresa o no, es el príncipe William

De acuerdo con Google, el príncipe William es el hombre pelón «más sexy de todos». Y vaya que hay sentimientos encontrados en internet. ¿Tú qué opinas?

«¿Alguien explíqueme cómo el príncipe William fue nombrado el hombre calvo más sexy del mundo, cuando Shemar Moore y Stanley Tucci existen?». Esta es la opinión de más de la media cibernética que se cuestiona por qué al royal lo eligieron como «el pelón más sexy» de todos. Google fue quien lo confirmó (¿todo bien en casa, Sr. Google?).

El príncipe William ha sido llamado ‘sexy’ más veces de las que creíamos

De acuerdo con The Sun —y vía The Independent—, la conclusión se basó en el estudio de los especialistas en cirugía cosmética, Longevita. Éstos buscaron cuántas veces se había catalogado al royal como sexy en varios blogs y artículos de internet.

Sorpresa o no, a William lo llamaron ‘sexy’ más de 17 millones de veces. Ah, y Longevita es una compañía del Reino Unido (es solo una anotación, eh).

¿Hay alguien más en esta lista de los calvos más sexys del mundo?

Por debajo del esposo de Kate Middleton viene Mike Tyson, el boxeador de casi 55 años. Le sigue el actor, modelo y ex clavadista británico Jason Statham; luego el famoso cantante Pitbull, seguido de Michal Jordan y —un ex deportista más— Floyd Mayweather.

No descartemos que en la lista también están John Travolta (así es, los años dorados de su melena-tipo-Elvis en Grease culminaron), Bruce Willis, Dwayne Johnson y Vin Diesel.

Internet sin tapujos

Y bueno, si coindices con la opinión que te compartimos en el párrafo introductorio, así como esta usuaria hay muchos (muchos) más comentarios. [FYI: Stanley Tucci es el actor neoyorquino que se ha llevado dos Emmy, dos Globos de Oro y nominación al Oscar].

You’re telling me Prince William came out on top for the sexiest bald man. When we have Jesse Williams, Shemar Moore and Boris Kodjoe! pic.twitter.com/EJJTQDxu0U — evann griffiths (@evann_lfc) March 27, 2021

Shemar Moore es otra de las figuras que internet cuestionó su ausencia en el listado. Tiene 50 años, sus papeles más notables han sido en The Young and the Restless y Criminal Minds y fue nominado a los People’s Choice Awards (ah, y es Tauro, chicas).

«sexiest bald shemar moore

man alive» pic.twitter.com/2vyJkoNIyH — toni (@vantaezane) March 27, 2021

Una usuaria aseguró que los de relaciones públicas del palacio seguro están encantados con la noticia. «El diablo trabaja duro, pero trabaja más duro el PR de la realeza, porque cómo es que William es el hombre más sexy del mundo».

The devil works hard but the Royal PR machine works harder – cause how is Prince William the sexiest bald man pic.twitter.com/YWHZefkvrO — JucieyJ (@Ohemajosefine) March 27, 2021

Boris Kodjoe, actor y ex modelo de origen austriaco, también fue otra petición.

They really said Prince William is the sexiest bald man when Boris Kodjoe’s fine ass exists😭 pic.twitter.com/YSTsN1hdA6 — TV Fanatic👑⚜️ (@TvKhaleesi) March 27, 2021

¿Crees que el príncipe William merece el título del calvo más sexy del mundo?

SIGUE LEYENDO: