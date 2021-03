Razones por las que Alberto de Mónaco critica a Harry y Meghan tras la polémica entrevista

La entrevista de Oprah Winfrey con Harry y Meghan hizo efecto ‘bola de nieve’, y después de realizarse salieron a la luz diversas eventualidades. Desde el hecho de que la reina ordenara una revisión de las políticas de diversidad en el palacio de Buckingham, hasta desmentir que hubo boda secreta de los Sussex. Con todo y todo, royals de otras casas reales opinan al respecto, y quien se sustentó sobre su descontento fue el príncipe Alberto de Mónaco. ¿Quieres saber qué dijo?

En una particular aparición con BBC World News, el hijo de Raniero y Grace Kelly habló sobre su parecer de la entrevista de los Sussex con Oprah. Confesó que «estas muestras de insatisfacción públicas […] este tipo de conversaciones, deberían realizarse en lugares íntimos de la familia».

Aseguró que «realmente no tienen que comunicarse en la esfera pública de esa manera», y dijo tajante que ‘le molestó un poco’.

In a rare interview, Prince Albert of Monaco gives advice to Prince Harry «this type of public display of dissatisfaction… these types of conversations should be held in the intimate quarters of the family… it did bother me»

booked by the indefatigable @SamMcAlister1 pic.twitter.com/oB5sPCe8d4

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) March 25, 2021