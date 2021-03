Esta es la otra princesa que Leonor tendrá como compañera en el bachillerato

Leonor tendrá una compañera royal en esta nueva etapa académica. Se trata de la segunda hija de los reyes Guillermo y Máxima de Holanda. ¿Ya sabes quién es?

Las royals de la nueva era ya no sólo acompañan a sus madres, muestran su propia personalidad, la conciencia de su linaje y responsabilidad real en cada aparición pública: Leonor de España o Alexia de Suecia son ejemplo de ello. Y la gran coincidencia es que estas dos jóvenes promesas de la realeza estudiarán juntas en el UWC Atlantic College.

Las princesas Leonor de España y Alexia de Holanda asistirán al UWC Atlantic College

Las hijas de Felipe VI y Letizia, y de Guillermo y Máxima estudiarán el bachillerato en Londres. Este instituto —llamado en broma como ‘el Hogwarts de los hippies’— es un castillo medieval con vista al mar de Gales.

De acuerdo con Europa Press, el bachillerato tendrá un costo de 67 mil libras; el colegio también brinda «educación para unir a las personas, naciones y culturas por la paz y un futuro sostenible», caracterizado por su «espíritu abierto y crítico».

El papá de Alexia, Guillermo de Holanda, también estudió en el mismo UWC Atlantic College.

¿Y quién es Alexia de Holanda?

La ‘hermanita sándwich’ no oculta su predilección por Instagram y TikTok. De hecho, ha creado cuentas falsas para departir con sus amigas y primas. En 2018, una amiguita del colegio subió un video en el que aparecía con ella cantando “In the Party”, de Flo Milli, que, obvio, tiene lenguaje explícito, y aunque no lo repitieron, fue un escándalo. Los Orange, de nuevo, aludieron a la ley de 2013 y los medios bajaron el video al invadir la privacidad de menores de edad.

Nació el 26 de junio de 2005 y su nombre completo es Alexia Jiliana Marcela Laurentien, princesa de los Países Bajos y princesa de Orange-Nassau. Hasta el momento, es la segunda en línea de sucesión al trono holandés —primero viene su hermana mayor Amalia de Orange—.

