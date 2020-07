Amelia, sobrina de Lady Di, anuncia su compromiso

¡La familia de la princesa Diana está de enhorabuena! La joven Lady Amelia, de 28 años, se ha comprometido con su novio de los últimos once años, Greg Mallett. El padre de la futura novia, Charles Spencer, ha sido el encargado de compartir la feliz noticia a través de Twitter.

«Es maravilloso verlos tan emocionados ante su futuro», afirmó con orgullo. «Me encanta que Greg pidiera mi bendición antes de proponerle matrimonio. Fue muy tierno por su parte», añadió para dejar claro que su futuro yerno cuenta con su visto bueno.

En la imagen qu incluyó en su tuit se aprecia perfectamente el impresionante anillo de compromiso que ha recibió su hija después de que su futuro marido le planteara la gran pregunta el pasado 22 de julio en Sudáfrica, donde ambos crecieron y se conocieron mientras estudiaban en la universidad. Amelia se mudó a Ciudad del Cabo junto a su madre y sus tres hermanos tras el complicado divorcio de sus padres, que eligieron protegerlos así del acoso de la prensa británica.

So happy for my daughter, Amelia, engaged to her boyfriend of 11 years, Greg – it’s wonderful to hear them both so excited about their future. Sending them both love, and every good wish for their life together. I love that Greg asked my blessing before proposing. Very sweet. pic.twitter.com/MKx9UpsBJB

— Charles Spencer (@cspencer1508) July 27, 2020