¿Valió la pena el desprestigio a la realeza? Analizamos el caso Sussex-Winfrey, entrevista nominada a un Emmy

Con motivo de la nominación a los Emmy que tiene la polémica entrevista de Oprah Winfrey con Harry y Meghan, nos cuestionamos, ¿valió la pena?

Por Sandra Meneses Morales

El encuentro de los duques de Sussex con Oprah Winfrey —mismo con una nominación a los Emmy— está fracturando no sólo a una monarquía anacrónica, sino a una familia que, aun con polémicas, como en todas, se había mantenido unida y en paz. ¿Valió la pena?

Sans royal

Cuando en mayo de 2018 lo vimos salir de la Capilla de San Jorge con su hermosa esposa, respiramos tranquilas. Aquel encantador niño pelirrojo, que vimos tan triste en el funeral de su madre, vivía al fin un cuento de hadas: se había casado con la mujer que amaba. Sin duda alguna, fue un momento ideal.

Hoy día el príncipe Harry está involucrado en un escándalo que amenaza con una ruptura familiar y que daña a la casa real británica, la que algún día podría estar encabezada por su hermano William.

Lo inaceptable

La entrevista que los Sussex dieron a Oprah Winfrey el 7 de marzo reveló situaciones inadmisibles, como el presunto racismo con el que Meghan fue tratada en la familia real.

La segregación de la que sí hay pruebas es la que ella ha padecido de la prensa. Cuando inició su relación con Harry en 2016 fue objetivo mediático con notas que hablaban de que su llegada a la familia real mostraba inclusión. Pero los contenidos viraron a alusiones racistas y sexistas.

¿Qué había pasado? Cuando una mujer llega a la familia real, la prensa es positiva, pero “después se dan cuenta de que los artículos dulces son aburridos y hablaron con amigos para enturbiar las cosas”, dice Victoria Howard, editora de The Crown Chronicles, citada por BBC.

Así es, les pasó a Diana, Camilla, Sophie, Fergie, Kate y hoy día a Meghan. Pero a esta última con el agravante del tema racial y el antecedente de una familia conflictiva, ya que su padre y su media hermana hablan mal de ella por dinero. Lo peor es que, según Meghan, en la casa real no le fue mejor.

Y si son ciertas sus declaraciones de que la familia aludió al color de piel de Archie antes de nacer y de que el acoso mediático la llevó a pensar en el suicidio sin recibir ayuda, estamos ante una situación delicada, y claro que los Sussex tienen razones para estar molestos.

«Meghan demostró su incapacidad para comprender la tarea de amalgamar sus necesidades individuales con las de la institución»

El punto es si ellos hicieron lo correcto al exponerlo en público, cuando su argumento principal para alejarse de la corona fue tener vida privada y así evitar lo que vivió la madre de él. “Ser miembro de la realeza se trata de servir a una institución. No funciona para aquellos que anhelan atención individual”, dice un editorial de The Economist. E insiste en que la reina no ha dicho nada interesante en público nunca, no por ser aburrida, sino “porque entiende las exigencias de su trabajo” y Meghan “demostró su incapacidad para comprender la tarea de amalgamar sus necesidades individuales con las de la institución”.

Tampoco pareció importarles desprestigiar a Carlos y a William. No revelaron los nombres de quienes los ofendieron (salvo Kate) y así lanzaron a parte de la opinión pública en contra de su familia, a pesar de lo válido de su molestia.

Hacer lo correcto

“Ha hecho un trabajo increíble. Y sin decirnos qué hacer o qué dirección tomar hemos aprendido de la naturaleza de su trabajo, de él y de mami”, señaló Harry en el documental Príncipe, hijo y heredero: Carlos a los 70 años, de 2018, de la BBC. Sin embargo, ¿valía la pena desprestigiar a nivel mundial al padre del que se sentía orgulloso? ¿Al hermano con el que compartió el peor momento de su vida? Para la matriarca de todos ellos parece que no fue así.

En un comunicado breve, la reina dijo lo triste que está la familia por lo difícil que la pasaron los duques, que los aman, que el tema racial es preocupante y se tratará, pero en privado. Y así hacen las familias para no deteriorar más la relación con terceras personas inmiscuidas, como Oprah o Serena Williams (mujeres poderosas que apoyan a Meghan).

Podría argumentarse que al hacerlo público, los Sussex quieren terminar con el racismo, al ser un problema social y público, pero ¿no podían emprender su lucha como antes?

Ella tiene tiempo hablando sobre el racismo y el sexismo. Hoy día como esposa de Harry posee la atención mundial de la que carecía cuando era actriz. De parte de él, ¿no habría sido mejor platicar con su abuela, su padre y William?

¿Tiempo de reflexión?

“Llama la atención que Meghan y Harry hayan acudido a Oprah. La conductora, por supuesto, estaba encantada… Pero no se logra conciliar bien el deseo de silencio y retiro de la pareja con la aparición en el show de mayor audiencia en Estados Unidos. Harry es media man y Meghan, una excelente actriz. Sabían el revuelo que causarían”, asegura Carlos Herrero, presidente de Extrategia, consultora de comunicación. “Dicha exposición debería aumentar su popularidad, de la que ahora dependen sus ingresos, pero también es una quema de naves.

Para la duquesa al menos, no habrá vuelta atrás”, dice The Economist. Y aunque entendemos lo terrible que debió ser para Meghan ser discriminada y tener pensamientos suicidas sin que la familia real la apoyara, las formas quizá no fueron las adecuadas.

Ya lo dijo Michelle Obama, otra personalidad de raza negra y poderosa que, a diferencia de Oprah o Serena, fue sensata a la hora de opinar sobre el tema: “Cuando reflexiono en lo que ellos están pasando, pienso en la importancia de la familia, y sólo rezo para que haya perdón, claridad y amor, y se resuelva en algún momento.

No hay nada más importante que la familia”, declaró en Access Hollywood. Y más si fue un núcleo que, como el de Harry, no te abandonó en el peor momento de tu vida.

