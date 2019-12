Ante la acusación de que la postal navideña de Harry y Meghan fue retocada con Photoshop…

Esta semana, los duques de Sussex hicieron público su último posado familiar justo a tiempo para felicitar por las fiestas navideñas al resto del mundo y, como sucede con todo lo que rodea al matrimonio, no tardó en surgir una nueva polémica.

En esta ocasión se trató de los supuestos retoques digitales a los que se habría sido sometido la imagen en opinión del tabloide británico Daily Mail con el único objetivo de hacer destacar el rostro de Meghan, que aparece en el fondo de la composición junto a su marido mientras su hijo Archie ocupa el primer plano.

Ahora, la amiga que se encargó de retratarlos, una actriz llamada Janina Gavankar a la que la antigua protagonista de la serie Suits conoce desde hace años, se encargó de desmentir esa teoría publicando en su cuenta de Twitter la instantánea original.

«Me siento muy orgullosa de haber sacado la foto navideña de una de mis mejores amigas y de su familia. Aquí está la versión que se envió», escribió junto a la instantánea.

«Y en lo que respecta al Daily Mail, veo que su campaña contra mi amiga continúa adelante. Les quedó muy bien el montaje de mi imagen sin photoshop. Ahora espero que todos podamos abrazar de nuevo el espíritu festivo y dejar de lado tanta malicia», concluyó Janina.

So proud to have taken the Christmas photo for one of my best friends and her family. Here’s the original that was sent out. pic.twitter.com/75aGNPR88X

— janina gavankar (@Janina) December 25, 2019