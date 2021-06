¡Harry en vivo y directo desde Reino Unido! Asistió a un evento en solitario

Harry ya está en Inglaterra antes de reunirse con William para develar la estatua de Diana. Esta llegada previa se hizo debido al tiempo de cuarentena que debe mantener —misma que hace en casa de su prima, Eugenia de York. Pero sucedió que el príncipe hizo lo que poco creeríamos posible: salir en público en la ciudad. Harry asistió a una fiesta de jardín con fines sociales.

Es la segunda vez en este año que el príncipe Harry pisa su tierra natal desde que se mudó a Estados Unidos —la primera fue para el funeral de su abuelo, el duque de Edimburgo.

En esta ocasión lo captaron asistiendo a un evento público en jardín. Harry es patrón de WellChild, organización que brinda asistencia a niños enfermos del país. Y como tal, conoció a los ganadores de los WellChild Awards.

Today our Patron The Duke of Sussex met 2021 WellChild Award winners at a garden party @kewgardens. The #WellChildAwards, in association with @gsk, looked different this year as we ensured attendees remained safe in line with #COVID guidelines. See some of our favourite photos. pic.twitter.com/nzzwa3NXk0

