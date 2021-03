Meghan y Harry dijeron con Oprah que tuvieron una ‘boda secreta’ días antes de la ceremonia en grande en 2018. Pero un arzobispo desmiente esta información.

Entre las nuevas cosas que aprendimos de la entrevista de Oprah Winfrey con Harry y Meghan, mencionaron que hubo una ‘boda secreta’ días antes de la ceremonia en grande en 2018. Pero tal parece que esto jamás sucedió, pues un arzobispo contó a un medio británico que «no se realizan bodas privadas».

Según Meghan, la «boda secreta» fue para tener un «momento íntimo» para la pareja

«Tres días antes de nuestra boda, nos casamos. Nadie lo sabe». Meghan dijo a Oprah en la polémica entrevista: «llamamos al arzobispo de Canterbury y dijimos ‘Mira, este espectáculo es para el mundo, pero queremos que nuestra reunión sea para nosotros'».

A más de una semana de lo sucedido, salen a la luz contrarias a esta declaración. Según Daily Mail, el reverendo Mark Edwards, vicario de las iglesias St. Matthew’s y St. Cuthberts, desmintió haber casado a la pareja en secreto y «en su jardín».

De hecho, en esta encuesta donde casi el 100% de británicos afirmaron que Meghan y Harry le faltaron el respeto a la reina, la mitad consideró que los Sussex debieron haber contado al público sobre su supuesta boda secreta.

De acuerdo con el arzobispo, «no fue más que una conversación privada»

En el momento, los Sussex estaban con el arzobispo Justin Welby, quien supuestamente los había casado. Pero la información de la no-boda la dio el reverendo Edwards, quien contó que «Welby tuvo una conversación privada con la pareja en el jardín sobre la boda, pero puedo asegurarles que no se celebró ninguna boda hasta el evento nacional televisado. No fue más que una conversación privada».

El reverendo afirmó al medio que, desde las declaraciones de Meghan, decidió desmentirlas porque la gente le ha pedido bodas privadas a raíz de la pandemia. Peticiones que ha tenido que declinar porque «ellos no las hacen», no está permitido.

Welby no dio declaraciones al respecto.

«Meghan es americana, ella no entiende»

Asimismo, y bajo el mismo fervor de aclarar la situación, Edwards dijo: «Justin [Welby] no hace bodas privadas. Meghan es americana, ella no entiende». Confirma que para la ley canónica, no sería legal tener una boda oficial sin testigos y en un jardín.

Por otro lado, el reverendo Tiffer Robinson, de la iglesia de Inglaterra en Suffolk, escribió en twitter: «Meghan tiene derecho a considerarlo como su matrimonio si así lo desea. Los americanos están mucho menos preocupados con las especificaciones de la ley del matrimonio que el clero inglés».

