Meghan Markle se casó con el príncipe Harry sin «intención alguna» de vivir en el Reino Unido, afirmó un fotógrafo real.

El veterano fotógrafo real con sede en Londres Arthur Edwards, de 79 años, asegura que quedarse en el Reino Unido no estaba en los ‘planes’ de Meghan Markle, a pesar haber gastado 3 millones de dólares del dinero de los contribuyentes para restaurar Frogmore Cottage.

También afirmó que, según los informes, el príncipe Harry, de 35 años, se puso “completamente agrio” después de su unión con la duquesa de Sussex, de 38.

“Toda esa renovación de la casa en Frogmore y el dinero que gastaron en eso, ella no tenía intención de quedarse aquí”, aseguró en conversación con TalkRadio.

Arthur, quien ha estado fotografiando al duque de Sussex desde el día en que nació, también describió haber visto un cambio en el comportamiento del príncipe Harry hacia los medios.

“Desafortunadamente, durante los últimos años se ha vuelto completamente agrio. No me habló durante un año. Lo he estado fotografiando desde que nació, y todo dependía de ella», dijo.

Luego explicó cómo los medios de comunicación solicitaron organizar una reunión con la duquesa en tres ocasiones, pero nunca sucedió.

«Creo que en el momento en que se casó con Harry fue: ‘correcto, salgamos de aquí lo más rápido que podamos’. Quiero decir, fue ridículo”, añadió.

Aseguran que Meghan Markle nunca tuvo la intención de vivir en el Reino Unido

La pareja real se dirigió a Los Ángeles al comienzo de la pandemia de coronavirus, donde desde entonces se han quedado con su hijo Archie en una mansión en Beverly Hills de Tyler Perry.

Además, el fotógrafo afirma que la manera en que Meghan se cambió de ropa y fue directamente al aeropuerto de Heathrow para volar a Los Ángeles sugiere que «no tenía intención de quedarse en el Reino Unido».

«No está en sus planes y ella está arrastrando a Harry y, desafortunadamente, él lo ha aceptado”, aseguró.

Critican a Harry

Esto se produce pocos días después de que el fotógrafo afirmara que las críticas del príncipe Harry a la Commonwealth muestran que ha «perdido el norte” y «debería dejar de escuchar a su esposa».

A principios de esta semana, el duque de Sussex se enfrentó a las críticas después de que pareció golpear al imperio británico al decir que la historia de la Commonwealth «debe ser reconocida», incluso si es «incómoda».

Harry hizo el comentario cuando se unió a su esposa Meghan Markle para una videollamada desde su casa de Los Ángeles con jóvenes líderes del Queen’s Commonwealth Trust la semana pasada que se hizo pública el lunes.

Como parte de la discusión sobre ‘justicia e igualdad de derechos’, Harry dijo que la Commonwealth, de la cual su abuela es la cabeza, debe seguir a otros que han ‘reconocido el pasado’ y están ‘tratando de corregir sus errores’, y también admitieron tener su propio «sesgo inconsciente».

“El príncipe Harry tiene derecho de tener sus puntos de vista, pero al criticar a la Commonwealth, la organización más cercana al corazón de su abuela, simplemente perdió el norte”, dijo Arthur a The Sun.

Por: Redacción Vanidades con información del Daily Mail