Atacan a la reina Isabel II en redes por haber felicitado a Andrés de York

Harry y Meghan Markle no solo le dijeron adiós a la familia real británica, sino que también se despidieron de las redes sociales. Los Sussex han hablado en varias ocasiones sobre la ‘cultura tóxica’ que se propaga en internet, y quienes ahora fueron víctimas de esta gran negatividad fueron los seniors de la familia real. Todo porque en este cumpleaños número 61 de Andrés de York sacaron un tuit en felicitación.

La cuenta de Twitter de la familia es @RoyalFamily, misma que representa a la reina Isabel II y otros seniors reales que no tienen cuenta personal.

En ella, compartieron un tuit marcando el cumpleaños número 61 del polémico Andrés de York, que dice: «#EnEsteDía de 1960, la reina dio a luz fructíferamente a un niño» y comparten la foto de Isabel II cargando al príncipe Andrés junto con el duque de Edimburgo, la princesa Ana y la reina madre.

#OnThisDay in 1960 The Queen was safely delivered of a son, the first child born to a reigning Monarch since 1857.

📷Her Majesty is pictured holding Prince Andrew in 1961 on the balcony of Buckingham Palace, alongside The Duke of Edinburgh, Princess Anne and The Queen Mother. pic.twitter.com/Jm2EZGJWOE

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 19, 2021