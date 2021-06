Carlos no asistirá al evento que conmemora a Diana para evitar ‘recuerdos lamentables’

El príncipe Carlos no acompañará a sus hijos William y Harry en la revelación de la estatua de Diana; no quiere ‘reabrir sentimientos del pasado’.

La revelación de la estatua de Diana es uno de los eventos con mayor expectativa para este año; dicha escultura se comisionó con motivo del cumpleaños 60 que la fallecida princesa habría celebrado. Para ello, los príncipes William y Harry efectuarán el evento y se reunirán por segunda vez en este año —y desde que Harry renunció a la familia real y se mudó a Estados Unidos. Pero habrá una notoria (y simbólica) ausencia, la del príncipe Carlos. Aquí: Harry ya está en Inglaterra antes de reunirse con William para develar la estatua de Diana.

Por qué Carlos no acudirá a la revelación de la estatua de la princesa Diana

El palacio de Kensington reveló a Insider una lista detallada de los asistentes. Además de William y Harry, las únicas personas que se esperan son «familiares cercanos» de Diana, miembros del comité y el escultor Ian Rank-Broadley y el diseñador del jardín, Pip Morrison.

Una fuente cercana reveló al UK Times que el príncipe de Gales ‘se saltará’ la ceremonia. «Lo encuentra terriblemente difícil [asistir]. Estos momentos son propensos para resurgir viejas heridas y trae recuerdos para él: felices, tristes, de arrepentimiento», mencionó.

«Desde la muerte de Diana, ha sentido que es mejor quedarse con esas memorias para sí mismo y dejar que sus hijos lo lleven a cabo», añadió. Carlos y Diana se divorciaron en 1996, un año antes de que Lady Di falleciera en un accidente de coche. Lee: ‘¿Qué ha pasado?’, revelan las últimas palabras de Lady Di antes de morir y otros sucesos.

Además, ni Carlos ni Harry se reunirán en esta ocasión, a diferencia de cuando fue el funeral de Felipe de Edimburgo y tuvieron una charla de casi dos horas.

Carlos de Gales no quiere ‘revivir’ memorias

La estatua de Diana se develará en el palacio de Kensington; Harry solo ‘entrará y saldrá’ de Inglaterra y presuntamente los hermanos decidieron dar discursos distintos.

El historiador Robert Lacey habló con HELLO! y mencionó que «Harry ha dicho a sus amigos que le gustaría reconciliarse [con la familia], pero que para que eso suceda, William necesita estar seguro de que no habrá más entrevistas». Tras la polémica entrevista de Oprah Winfrey y de la que los duques de Cambridge no terminaron muy contentos.

SIGUE LEYENDO