La tataranieta de Strauss se casó con un actor de 'The Crown' —y los dos son parte de la realeza

Parece que hay un linaje interminable de familias de casas reales, y por si no estabas familiarizada con esta, ahora mismo te damos más detalles. Comenzando por la boda real que tomó lugar el 3 de septiembre, los novios son el príncipe Augusto de Sayn-Wittgenstein-Berleburg y Mia Rohla.

Augusto Wittgenstein: el príncipe que actúa de príncipe en ‘The Crown’

El príncipe Augusto de Sayn-Wittgenstein, de 41 años, se casó con su pareja, la modelo y podcaster Mia Rohla, de 26 en el pueblo de Wolfpassing, cerca de Viena.

Si nunca habías escuchado de estos royals recién casados, quizá lo recuerdes a él por la serie The Crown: el príncipe Augusto Wittgenstein interpretó al príncipe George Donatus de Hesse (cuñado del príncipe Felipe) en el episodio 9 de la temporada 2. Y ya que estamos hablando de The Crown, no olvides leer sobre los dos actores que serán Kate y William de jóvenes o cómo lucirá Lady Di en las temporadas 5 y 6 con Elizabeth Debicki.

Aunque la serie biográfica de la reina Isabel no fue el primer papel importante de este actor germano-sueco, sino su aparición en pantalla grande con la película Ángeles y demonios protagonizada por Tom Hanks y ambientada en el Vaticano. Según iMDB tiene más papeles pequeños en múltiples producciones alemanas, escandinavas y austriacas —así que si esos encantadores ojos azules no te cautivaron lo suficiente, quizá su actuación lo haga.

En fin, Augusto es actualmente el 19 en la línea de sucesión al antiguo trono del príncipado de Sayn-Wittgenstein-Berleburg —el actual heredero es el príncipe Gustav, séptimo príncipe Wittgenstein e hijo de la princesa Benedicta de Dinamarca (hermana de la reina Margarita II de Dinamarca). Los padres del príncipe y actor son el príncipe Ludwig Ferdinand de Sayn-Wittgenstein-Berleburg y la condesa Yvonne Wachtmeister de Johannishus, miembro de la nobleza sueca.

Boda real de la tataranieta de Richard Strauss

La novia millennial es tataranieta del compositor Richard Strauss por padre de su madre, Madeleine Strauss; su padre es Martin Rohla. La joven casi treintañera se dedica al modelaje y a las relaciones públicas de una distribuidora de podcasts. Ahora es miembro oficial de la realeza y pasa a ser princesa Mia de Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

La familia Sayn-Wittgenstein-Berleburg gobernó casi 200 años sobre el condado del mismo nombre, pero la monarquía en el imperio alemán se abolió en 1918. Si te interesa saber más sobre monarquías abolidas, aquí puedes leer más al respecto y por qué algunas pueden retomar el trono.

A la boda acudieron muchos personajes de la nobleza europea, quienes aplaudieron a la elegante pareja con la novia usando un vestido Giorgio Armani en figura de sirena con cadera ceñida y transparencia con bordado de flores en hombros y brazos, con tacones Jimmy Choo y un lindo bouquet de flores blancas.