Nicolas II y Alejandra Románov: la intensa historia de amor de los zares rusos que terminó en tragedia

Nicolás II y Alejandra Románov, los últimos zares de Rusia, se conocieron cuando él tenía 16 años y ella, 12. Desde entonces, protagonizaron una de las historias de amor más grandes y, a la vez, trágica, de la dinastía de los Románov.

Te interesa: Los Románov: la dinastía sin trono que busca recuperar la corona y el poder

En 1884, se casó su tío paterno Sergio Alexándrovich Románov, con la princesa alemana Ella, hija del gran duque de Hesse-Darmamstand, Luis IV y de la difunta Alicia, tercera de los nueve hijos de la reina Victoria de Inglaterra.

A la boda de Ella asistió su hermana menor, Alix Hesse, que tenía solo 12 años de edad.

Eso no fue obstáculo para que Nicolás se fijase en la jovencita de cabellos dorados, con un gracioso hoyuelo en cada mejilla y de carácter alegre.

Ellos hablaron y Alix le contó:

Alix era conocida en la corte inglesa como Sunny (risueña). La corte alemana, en cambio, la apodaba Spitzbube (pilluela) debido a su carácter travieso y poco dócil.

Entre Alix y Nicolás, surgió el amor a primera vista. Días después, se dieron cita en la pequeña dacha (así se conocen en Rusia las fincas de recreo) imperial, Alejandría.

Contemplando el paisaje desde una ventana superior, cuando ella le propuso: “Vamos a dejar constancia permanente de este momento único, grabando nuestros nombres en el cristal”.

“¿Cómo hacerlo?”, preguntó él.

“Es muy fácil. Con los diamantes de mis anillos. Yo acostumbro a rayar los cristales de ese modo”. Entre risas, marcaron sus nombres en la ventana, mientras se juraban amor eterno e incondicional.

Nicolás le pidió a su hermana Xenia, con la cual la princesa Alix había entablado una gran amistad, que le diese una joya para obsequiársela a la muchacha. Esta le entregó un broche de diamantes.

Pero, más tarde, Alix lo pensó mejor y como se había criado en la puritana corte de Inglaterra, se arrepintió de su ligereza, que catalogó de impropia.

En un acto sin precedentes, al día siguiente, mientras bailaban en una fiesta que se celebraba en el palacio de Anichkov, ella depositó el broche en la mano de Niki sin pronunciar palabra.

Éste lo devolvió a su hermana, solo para recuperarlo 10 años más tarde, y que volviera a manos de Alix.

Pasarían cinco años sin volver a verse, y sin contacto alguno. Pero no podían olvidarse el uno del otro.

Nicolás cumplió el servicio militar en la Guardia de San Petersburgo. Alexánder Volkov, entonces suboficial, le instruía en el arte de marcar el paso y la técnica de desfilar.

Jorge, el hermano de Nicolás, de naturaleza enfermiza, se agazapaba en la maleza para seguir con entusiasmo sus evoluciones militares.

A los 19 años, Alejandro III le confirió a su hijo Nicolás el título de coronel y lo puso al mando de un escuadrón de la Guardia Montada.

El joven fue enviado al campamento militar Krásnoie Seló, en las afueras de San Petersburgo, para las maniobras de verano.

Aunque Nicolás tenía privilegios como miembro imperial, era modesto, gentil y cortés. Se llevaba bien con todos y se sentía feliz.

Esto fue lo que escribió a su madre, la emperatriz María: “Hacemos ejercicios dos veces al día: por las mañanas hay prácticas de tiro al blanco y simulacros de batalla al atardecer o viceversa”.

Le contó que comía y dormía bien, y jugaba con los oficiales al billar, a los bolos, a las barajas o al dominó.

Pero no mencionaba la vida disipada ni que se embriagaban de champán. Tampoco le contaba que había iniciado un romance con una joven judía.

Pero su padre no tardó en enterarse y, como detestaba a los judíos, ordenó expulsar a la joven, junto con todos los suyos, del país.

Nicolás compartía con su amante cuando esta fue requerida para cumplir el mandato imperial. —“Por encima de mi cadáver” —dijo. Pero enseguida entró en razones y no se atrevió a desafiar a su padre.

En San Petersburgo se daban bailes frecuentemente en el Regimiento y Nicolás no se perdía uno.

El 6 de mayo de 1888, cumplió 20 años de edad y expresó en su diario que estaba “envejeciendo”. Al día siguiente, se contradijo.

Escribió que había asistido a un baile de disfraces que le había fascinado. “Las damas vestían de blanco y los caballeros de rojo. Bailé la mazurca y el cotillón”, expresó.

En 1889, Nicolás, a los 21 años, se había convertido en un joven atractivo, de singular estatura, con los rasgos faciales de su padre y sus grandes ojos expresivos, de color azul acerado. De su madre había heredado su carácter afable, gentil y dulce.

Te interesa: Difunden fotos del zar Nicolás II nadando desnudo e internet se vuelve loco

Él seguía interesado seriamente en la princesita alemana, alta y rubia, Alix de Hesse, hermana menor de la gran duquesa Isabel, esposa del gran duque Sergio.

Alix llegó a Rusia para visitar a su hermana Ella, aunque la razón oculta era concertar una cita con su pretendiente, Niki. La Princesa había cumplido 17 años.

“Te ves más mujer y luces más hermosa que nunca”, le dijo él.

Las visitas de Nicolás a casa de sus tíos Ella y Sergio se hicieron más frecuentes, para ver a Alix.

El amor entre Niki y ella crecía como río desbordado en las seis semanas que permaneció la joven en Rusia.

Alix no era del agrado de la Zarina ni de su esposo, el Zar. La madre de Nicolás la criticaba abiertamente:

Alejandro III tenía otros planes matrimoniales para su hijo. Aspiraba a una alianza entre Rusia y Francia; consideraba que la princesa Helena de la casa Orleáns, soltera y sin compromiso, hija del pretendiente a la corona de Francia, el conde de París, sería la esposa ideal para lograr sus propósitos políticos.

El Zar argumentó que las distintas religiones que Nicolás y Alix profesaban era un impedimento para la boda entre ellos.

La Princesa pertenecía a la iglesia protestante anglicana de Inglaterra, y Nicolás, a la ortodoxa de Rusia.

Como Alix no estaba dispuesta a renunciar a su fe, que había confirmado hacía unos pocos meses, regresó a Inglaterra un tanto reconfortada. —“No puedo cambiar de religión de la noche al día. La fe que profeso ocupa un lugar central en mi vida” —dijo.

Nicolás aceptó, sumiso, no volver a insistir en su boda con Alix. No obstante, renunció enérgicamente a casarse con la princesa de Orleáns. En lo más íntimo de su corazón, guardaba la esperanza de hacer su sueño realidad: casarse algún día con el amor de su vida, la princesa Alix. —“Habrá que esperar” —se dijo.

Desde entonces, Nicolás se dedicó a las reuniones del Consejo Imperial. Este le encomendaba algunas tareas, como recibir algún ministro de un país amigo o presidir un comité para ayudar a los más necesitados; pero, en su vida privada, era muy dado a los placeres del mundo .

Fue cuando conoció a Mathilde Kschessinska, la mejor ballerina integrante del Ballet Imperial, en una cena de graduación de la escuela de ballet, a la que había asistido toda la familia imperial.

Matilde tenía 17 años de edad, y escribió en su libro de memorias Dancing in Petersburgo, que el zar Alejandro III se había sentado a su lado aquella noche; que le había tomado las manos y le había dicho, con mucho cariño:

“Conviértete en la gloria y el adorno de nuestro ballet”. Luego el zar se retiró y el lugar fue ocupado por Nicolás.

Ella lo miró y escribió sus impresiones más tarde: “En nuestros corazones había nacido un impulso irresistible, que nos acercaba el uno al otro”.

Se vieron con frecuencia, porque ella pasaba por delante de Anichkov todos los días, a la hora que sabía que Nicolás acostumbraba a estar con su hermana Xenia, observando la calle desde una ventana del palacio y se decían adiós con la mano.

Él, por su parte, asistía a todas las representaciones de ballet en que ella participaba, que se ofrecía a los oficiales en el teatro de madera de Kásnoie Seló. Pero, como nunca estaban solos, ese verano no llegaron muy lejos en su contacto.

Para alejar a Nicolás, tanto de Matilde como de un posible retorno de Alix, la princesa alemana con educación liberal inglesa, el Zar decidió enviar a su hijo, junto con su hermano Jorge, a un viaje por distintos países que comprendería Grecia, Egipto, la India y Japón.

Después de nueve meses de ausencia, al llegar a San Petersburgo lo primero que hizo el tsariévich fue buscar a Matilde y comenzaron a verse en secreto, tanto en carruajes como en la casa del padre de ella.

Matilde se sentaba, cada domingo, en el hipódromo frente al palco imperial y él la halagaba enviándole flores. Un día, Nicolás le regaló un brazalete de oro con diamantes incrustados y un enorme zafiro. —“Es bellísimo” —exclamó ella. —“Te lo mereces por quererme” —le respondió él.

Ella consideró que necesitaban una casa propia para verse y adivinó que Nicolás compartía su deseo. El padre de Matilde se indignó con la noticia y le dijo a su hija:

“No me importa el futuro, padre” —replicó. “Solo quiero disfrutar de la felicidad que me brinda el destino ahora, por muy breve que sea”.

La casa fue alquilada y Nicolás se quedaba muchas noches con Matilde. Sus amigos lo visitaban allí.

A comienzos del año 1894, el zar Alejandro III tenía gripe y estaba muy enfermo de los riñones. El médico le diagnóstico una nefritis. —“Empeorará” —advirtió.

El Zar comprendió que ya no había tiempo para preparar a su inexperto tsariévich para sustituirlo, y le dijo a la zarina María:

Fue por eso que ambos condescendieron, aunque de mala gana, a que su hijo hiciera la propuesta matrimonial a la princesa Alix.

Alix amaba a Nicolás y se debatía en sus dudas religiosas. El hecho de que él llegara a ser uno de los emperadores más poderosos de Europa no le importaba.

En 1889, Alix había rechazado la propuesta matrimonial del joven y popular príncipe Alberto Víctor (Eddie), el hijo mayor del príncipe de Gales y, después de él, heredero directo al trono británico.

La reina Victoria, a quien le gustaba el noviazgo, se había admirado de la fuerza de carácter de Alix, cuando esta se negó: “No podré ser feliz con él y él no podrá ser feliz conmigo”.

Era muy extraño que no le importara la encumbrada posición del Príncipe, que todas las solteras de la realeza codiciaban, y que lo hubiera rechazado. Y es que su corazón le pertenecía a Niki.

Con la autorización de sus padres, Nicolás viajaría a Coburgo con sus tíos, los grandes duques Vladimir, Sergio y Pablo, representando a Rusia en la boda de Ernesto, el hermano mayor de Alix. Este había sucedido a su padre como el gran duque de Hesse Dramastadt.

Al ver a Alix de nuevo, Niki se le declaró.

Nicolás nunca le había ocultado a Matilde su amor por Alix y, antes de partir, le dijo que deseaba terminar con ella, porque pensaba comprometerse con la Princesa.

Se separaron en la calle con un adiós. Ella estaba sentada en un carruaje y él montaba su caballo blanco. Cuando el joven se alejó, Matilde estalló en llanto.

Cuando Nicolás y su comitiva llegaron a Coburgo, Alix lo esperaba en la estación. Tres días estuvo batallando él para que la Princesa le diera el sí. —“No, no es posible” —repetía Alix, llorando angustiada.

La reina Victoria, incurablemente romántica, aprobaba el matrimonio de su nieta con el joven ruso y habló con ella, para ayudarla a decidirse. —“Nuestras religiones no son tan diferentes” —le dijo con su estilo de acomodar los problemas.

El Káiser Guillermo II, quien había venido desde Berlín y a quien no desagradaba la perspectiva de que el futuro zar de Rusia se casara con una alemana, también le habló a la muchacha. Pero fue su hermana Ella quien aplacó todos sus temores.

“Cuando me casé con Sergio —le dijo— no me pidió que me cambiase a la religión ortodoxa, ya que él no estaba en la línea directa sucesoria del trono. Sin embargo, me cambié a su religión.

Alix, por favor… un cambio de fe no es una experiencia tan enorme. No te niegues la posibilidad de ser feliz con el amor de tu vida”.