Camino al Megxit: Los últimos 6 eventos oficiales de Harry y Meghan

La cuenta regresiva del Megxit ya está en marcha, esto después de que los duques de Sussex hayan renunciado el pasado enero como miembros de primer rango de la familia real británica.

El príncipe Harry, de 35 años, y Meghan Markle, de 38, participarán en solo seis compromisos más antes de retirarse oficialmente el 31 de marzo y cerrar su oficina en el palacio de Buckingham.

Sin embargo, se espera que su compromiso oficial final sea apenas el 9 de marzo, cuando se unirán a la reina Isabel en la Abadía de Westminster para conmemorar el Día de la Commonwealth.

Los duques regresarán al Reino Unido dentro de dos semanas para emprender sus compromisos finales como miembros de la realeza, los cuales seguramente se analizarán con lupa y estarán bajo el escrutinio de decenas de medios de comunicación.

Sabemos que los Sussex se han instalado ya en una mansión en la isla de Vancouver, en Canadá, con su hijo Archie, pero algunas fuentes aseguran que su futuro podría estar en Estados Unidos.

Estos son los seis eventos finales de Harry y Meghan como miembros de primer rango de la familia real británica:

28 de febrero: Coro de los Invictus Games (Harry)

El príncipe Harry asistirá a una sesión de grabación con la estrella de rock estadounidense Jon Bon Jovi y el coro de Invictus Games, quienes están grabando su canción “Unbroken” para promover el torneo de este año.

La canción se grabará en Studio 2 en Abbey Road Studios en Londres, que se hizo famoso gracias a The Beatles, quienes grabaron 11 de sus 13 álbumes allí.

La competencia está diseñada para resaltar la importancia del deporte como parte del camino de recuperación de personas con lesiones o enfermedades que cambian la vida.

Harry organizó los primeros juegos en 2014, y en septiembre de 2019 celebró su quinto aniversario diciendo que había cambiado la percepción de la sociedad sobre la discapacidad y la salud mental.

El príncipe se inspiró para fundar el torneo mundial después de asistir a los Warriors en Colorado en 2013 y ver cómo el personal militar estadounidense herido prosperó en el desafío de participar en deportes competitivos que ayudan a su recuperación.

Luego pasó a los juegos inaugurales en el Parque Olímpico de Londres en 2014, seguido de Orlando en 2016, Toronto en 2017 y Sydney en 2018, con La Haya elegida para el evento 2020, donde 500 competidores participarán en diez deportes adaptativos.

Los organizadores informaron que después de 2020, Invictus se presentará cada dos años.

5 de marzo: Premios del Fondo Endeavour (Harry y Meghan)

Seis días después, la pareja asistirá a los Premios del Fondo Endeavour, que reconoce al personal militar y los veteranos heridos, heridos o enfermos que han utilizado los desafíos deportivos como parte de su recuperación y rehabilitación.

Harry ha asistido a todas las ceremonias desde la inauguración en 2017, a los que ha ido con su hermano William. En 2018 y 2019 estuvo acompañado de Meghan.

El Endeavour Fund fue dirigido por él y la Fundación Real de los duques de Cambridge, que los vio intensificar el camino para ayudar al personal de servicio herido.

6 de marzo: Experiencia Silverstone (Harry)

Al día siguiente, Harry se unirá al piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton en la inauguración oficial de Silverstone Experience.

El muy esperado museo, que el duque ha respaldado durante años, contará la historia del pasado, el presente y el futuro de las carreras de automóviles británicas.

Harry lanzó el proyecto para de esta atracción de visitantes de uno 20 millones de dólares, en marzo de 2018, y es el patrocinador del museo en Northamptonshire.

Harry es un gran fanático de la F1 y felicitó a Hamilton por su victoria en el título en noviembre de 2014 diciéndole en la radio: “Lewis, eres una leyenda absoluta. Bien hecho compañero”.

7 de marzo: Festival de Música Mountbatten (Harry y Meghan)

La pareja también asistirá al Festival de Música Mountbatten en el Royal Albert Hall, donde los Royal Marines exhiben su música.

El festival se lleva a cabo durante dos días, 6 de marzo y 7 de marzo, y se espera que Harry asista a la presentación del sábado por la noche.

El concierto del año pasado vio a las bandas marinas interpretando una variedad de canciones diferentes, incluidas versiones de éxitos populares de Take That y The Greatest Showman.

El evento de 2019 también marcó el 75 aniversario del Día D. Todo lo recaudado en el concierto de este año se destinará nuevamente a The Royal Marines Charity y CLIC Sargent.

Este evento también será el último compromiso de Harry como Capitán General de los Royal Marines, antes de que pierda este título cuando renuncie como miembro de la realeza.

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer (Meghan)

Se espera que Meghan celebre el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, aunque aún no se han revelado detalles.

Hablando en un panel para conmemorar esta fecha el año pasado, dijo que le gustaría que su primer hijo fuera feminista, independientemente de que hubiera sido niño o niña.

En 2018, Harry y Meghan participaron en un evento del Día Internacional de la Mujer en Birmingham para alentar a las mujeres jóvenes a seguir carreras en materias de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (Stem).

9 de marzo: Servicio de la Commonwealth (Harry y Meghan)

Los duques de Sussex asistirán al servicio del Día de la Commonwealth en la Abadía de Westminster al día siguiente con la reina y otros miembros de alto rango de la Familia Real.

A principios de este mes se reveló que la reina había pedido que Harry y Meghan asistieran al servicio anual con el resto de la familia.

En este evento probablemente se verán a los duques Sussex reunirse con los de Cambridge, un año después de que fueron fotografiados sonriendo juntos en el servicio de 2019.

En el evento del año pasado, Harry y Meghan se sentaron junto al príncipe Andrés, quien dejó sus deberes reales después de una entrevista sobre su amigo pedófilo Jeffrey Epstein.

El Día de la Commonwealth se celebra anualmente desde 1977 el segundo lunes de marzo, celebrando los lazos históricos que Gran Bretaña tiene con los otros 53 países pertenecientes a a comunidad.

