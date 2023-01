Carlota de México: la emperatriz loca que se enamoró de Yucatán y lo documentó

La emperatriz Carlota de México sólo estuvo poco más de dos años en México; sin embargo, es uno de los personajes más enigmáticos por su extraordinaria belleza, su amor por Maximiliano de Habsburgo y el trágico final que la llevó a la locura.

María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia-Coburgo-Gotha, nació en Bruselas el 7 de junio de 1840, una hermosa princesa de Bélgica que se convirtió en la segunda y última emperatriz de México.

La Princesa poseía conocimientos de historia y de costumbres de la humanidad. Hablaba con soltura inglés, español y alemán, y sabía algo de italiano.

La dulzura no era un rasgo predominante en ella, sus mayores atributos eran su inteligencia, su voluntad, y su reconocido talento musical, ya que era una excelente pianista.

El 27 de julio se casó con Maximiliano de Hasburgo en una boda que se celebró en Bruselas; sin embargo, estaban destinados a instalarse en Milán, Italia, donde a pesar de sus esfuerzos por gobernar con justicia, fueron rechazados.

La pareja sentía un vacío muy grande; sus vidas no significaban nada... hasta que les ofrecieron irse del país, para convertirse en los emperadores de México.

Eran las dos de la tarde del 28 de mayo de 1864 cuando Carlota y Maximiliano llegaron al puerto de Veracruz; sin embargo, la recepción no fue la esperada, pues no había señal de bienvenida alguna.

Maximiliano y Carlota intercambiaron miradas. Ellos no era deseados. Lejos de ser un libertador, Maximiliano era visto como un enemigo. Carlota tuvo miedo.

Sin embargo, en Puebla fueron recibidos con una gran recepción, luego viajaron a Cholula, y el 12 de junio de 1864, la pareja llegó a la Catedral de la Ciudad de México.

Ellos decidieron instalarse en Chapultepec, residencia imperial próxima a la capital.

El Emperador estaba ocupado con una multitud de asuntos, haciendo innovaciones. Ella organizaba bailes y entretenimientos para todas las clases sociales.

Foto: Getty Images

Uno de los episodios menos conocidos de la vida de Carlota de México, es su visita al estado de Yucatán, un viaje que estaba planeado para la pareja, pero que tuvo que emprender la emperatriz en solitario, pues Maximiliano tenía que atender asunto oficiales en la Ciudad de México.

Fue así como Carlota comenzó su viaje hacia la Península de Yucatán, partiendo de Veracruz el 20 de noviembre de 1865. Los detalles de su visita quedaron plasmados por su puño y letra en numerosas cartas y en un diario personal.



Tras su llegada al puerto de Sisal, el más importante de la región en eses entonces, Carlota de México escribió:

La vestimenta de los habitantes, también impresionaron a la emperatriz europea:

La emperatriz pasó la noche en a hacienda de Hunucmá, y de esta velada comentó:

"En la noche todo está iluminado, es una verdadera fiesta veneciana como no he visto nada parecido desde Venecia, y las linternas multicolores de papel lucen muchísimo entre las guirnaldas… Salta a la vista que todas las mujeres y las muchachas llevan vestidos de muselina de lo más sencillo, pero siempre están vestidas y peinadas muy cuidadosamente, y que todo está muy limpio. No se ven pobres, tampoco hay limosneros, y no recibí ni una sola petición".