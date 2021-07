El fin de semana cumpleañero de Camilla Parker: 74 años y próxima princesa consorte

La futura princesa consorte, Camilla Parker Bowles, cumplió 74 años el pasado sábado 17 de julio. Y antes de llegar al día de celebración, la duquesa cumplió con una serie de labores en la agenda que bien formaron parte de su festejo.

La esposa del príncipe Carlos cumplió una vuelta al sol acompañada de varios mensajes de la familia real. «Le deseamos a la duquesa de Cornualles un muy feliz cumpleaños hoy», escribieron Kate y William, al igual que la reina Isabel II.

Y a través de la cuenta de Carlos y Camilla, Clarence House, agradecieron por todos los mensajes de felicitación.

Wishing The Duchess of Cornwall a very happy birthday today! #HappyBirthdayHRH 🎂

Find out more about The Duchess’s life and work: https://t.co/iHZru5toGe pic.twitter.com/jXTVf0zhPK

— The Royal Family (@RoyalFamily) July 17, 2021