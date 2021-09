Informan que Charlene de Mónaco tuvo un colapso repentino y fue hospitalizada

Después de un «repentino colapso», agencias obtienen información de que Charlene de Mónaco fue ingresada al hospital en Sudáfrica.

Pocos días después de finalmente reunirse con sus hijos y esposo en su país natal, Charlene de Mónaco sufrió otro evento médico. De acuerdo con información obtenida por News24, la princesa tuvo un «repentino colapso» por el que llegó directo al hospital.

Charlene de Mónaco estable tras ser hospitalizada

Según informa el medio, Charlene fue ingresada el miércoles en la noche. Se encontraba en el albergue de Durban, donde radica desde su salida de Mónaco para llevar a cabo labores oficiales.

La admitieron bajo un alias en el Hospital Netcare Alberilto. Pero el palacio recién compartió información con el medio y aseguraron que la princesa «se está recuperando al lado de su equipo médico». «Charlene estuvo por entrar a otra operación el 3 de septiembre antes de tener el repentino colapso», mencionaron.

La larga estancia de Charlene en Sudáfrica

Debido a su larga estancia en Sudáfrica —provocado por una afección dental que le impidió viajar en avión— se perdió su 10º aniversario de bodas con Alberto II de Mónaco.

En el medio rescatan las palabras de Charlene ante estos sucesos. «Este año será la primera vez que no estaré con mi esposo para nuestro aniversario de bodas en julio, lo cual me entristece mucho. Pero Alberto y yo no tenemos más opción que seguir las instrucciones del equipo médico. Él ha sido un enorme apoyo para mi».

