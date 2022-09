Tras la lamentable muerte de la reina Isabel II este jueves 8 de septiembre, Carlos se pasó a ser el nuevo soberano de Reino Unido bajo el nombre de rey Carlos III. Como te platicamos en el artículo ‘Quién ocupará el trono tras la muerte de la reina Isabel’, William y Kate pasan a ser los príncipes de Gales y, por supuesto, Camila Parker Bowles ahora es la reina consorte.

Finalmente, Carlos fue proclamado rey en una ‘Ceremonia de ascensión’ llevada a cabo este sábado a las 4:30 AM de México y 10 AM de Reino Unido. El evento tuvo lugar en el Palacio de St. James, ubicado en la ciudad de Westminster de Londres.

En el evento estuvieron presentes William, Camila, Kate Middleton, el ahora rey Carlos III y Penny Mourdaunt, quien funge como líder de la cámara de los comunes, así como Lord presidente del consejo. Mourdaunt, quien lideró la ceremonia, comenzó diciendo:

Posteriormente, el secretario del consejo procedió al nombramiento con las siguientes palabras:

Se colocaron pantallas de led por todo Reino Unido para que la gente pudiera ver la ceremonia de proclamación del rey Carlos III / Foto: Getty.

En la segunda parte de la ceremonia, el ahora proclamado rey Carlos III hizo su declaración frente al resto de los asistentes que acudieron a su ascención:

Foto: AFP.

En cuanto a este reino y a la gran familia de naciones de la que forma parte, mi madre dio un ejemplo de amor permanente y de servicio desinteresado. El reinado de mi madre fue inigualable en su duración, su dedicación y su devoción. Incluso cuando nos afligimos, damos gracias por esta vida tan fiel. Soy profundamente consciente de esta gran herencia y de los deberes y pesadas responsabilidades de soberanía que ahora me han pasado. Al asumir estas responsabilidades, me esforzaré por seguir el ejemplo inspirador que se me ha dado al defender el gobierno constitucional y buscar la paz, la armonía y la prosperidad de los pueblos de estas islas y de los reinos y territorios de la Commonwealth en todo el mundo. En este propósito sé que seré sostenido por el afecto y la lealtad de los pueblos cuyo soberano he sido llamado a ser, y en el desempeño de estos deberes, seré guiado por el consejo de sus parlamentos electos.