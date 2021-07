La ex chef ejecutiva de la princesa Diana revela el postre favorito de Harry ¡cuando era pequeño!

Una ex chef de la realeza reveló varios detalles sobre cómo se disfrutaba la hora de la comida con la princesa Diana y sus hijos. La ex chef ejecutiva Carolyn Robb acompañó a Carlos y Diana por 11 años, así que vio crecer a los pequeños William y Harry, ¡y supo qué les encantaba comer!

Aquí mismo te revelamos algunos de los postres favoritos de las royals —desde los alfajores de Máxima de Holanda a la tarta de Isabel II. Y los hijos de los príncipes de Gales también sacaron el diente dulce.

La chef Carolyn tuvo entrevista con The Sunday Times y reveló un adorable momento cuando Harry era pequeño y pidió ¡una tarta de melaza! Es un postre tradicional inglés elaborado a partir de una base de pasta fina y lleva sirope dorado.

Robb le dijo que primero debía pedir permiso a su mamá, así que Harry fue con Diana y, como narra la chef, el pequeño príncipe regresó con una nota de la princesa que decía, «Mummy says it’s ok!» (¡Mamá dice que está bien!).

«He atesorado esta hermosa pequeña carta», contó la chef al medio.

A joy to interview royal chef Carolyn Robb about her 13 years with the royals, including Prince Harry’s treacle tart breakfast, what went into Prince William’s tuck box, the Queen’s favourite lunch, Diana washing up and the Prince of Wales’s penchant for asparagus @thesundaytimes pic.twitter.com/Yu05NiNvXB

— Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) April 14, 2019