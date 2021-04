Cómo ver el funeral de Felipe de Edimburgo el sábado 17 de abril

A dos meses de llegar al centenario de vida, Felipe de Edimburgo se despidió del plano terrenal el 9 de abril. El funeral del esposo de la reina Isabel II finalmente tomará lugar el sábado 17, donde solamente 30 miembros de la familia se reunirán —cortesía de las medidas requeridas por la pandemia.

En circunstancias normales, de acuerdo con Vanity Fair, en este acto atenderían hasta 800 personas en total. Y aunque el aforo presencial está limitado, miles de televidentes podrán presenciarlo en la pantalla —y cualquier dispositivo inteligente.

Gracias al poder de internet (y si te encuentras fuera de Londres), podremos presencial la ceremonia a través de YouTube. Las redes sociales de los royals anunciaron que iniciará aproximadamente a las 2:30pm horario de verano de Reino Unido —eso es 8:30am tiempo del Pacífico central como México.

You will be able to watch a live stream of the ceremony on the Royal Family’s YouTube channel from approximately 2.30pm BST on Saturday 17 April 2021. https://t.co/3BSXYUigb0 pic.twitter.com/xZ6usRDwKK

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 15, 2021