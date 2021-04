En el marco del último adiós al príncipe Felipe de Edimburgo, la duquesa de Cornwall le rindió tributo al llevar un accesorio muy significativo en su vestido.

Este detalle se trató del broche conmemorativo del regimiento con el que estuvo asociado su suegro durante 70 años.

Camilla, como tributo al duque, portó el broche plateado Bugle Horn (cuerno de corneta) de The Rifles en su traje negro mientras acompañaba a su esposo, el príncipe Carlos, al funeral del príncipe Felipe en la capilla de Saint George hoy.

Camilla recibió el broche el año pasado después de que el príncipe Felipe le transfiriera el histórico título militar de coronel en jefe del regimiento de infantería The Rifles en julio de 2020 en una ceremonia socialmente distanciada debido a la pandemia por Covid19 que vive el mundo y que el año pasado, para esas fechas, estaba en uno de sus puntos más delicados.

Este broche elegido por la duquesa fue una forma sutil y adecuada de honrar el servicio de su suegro, quien estuvo estrechamente asociado con The Rifles y sus regimientos anteriores durante casi 70 años. Sin duda, un lindo tributo al duque de Edimburgo.

El príncipe Felipe permaneció aislado en el castillo de Windsor mientras la duquesa de Cornwall estaba en Highgrove para recibir dicho reconocimiento, en el que se agradeció formalmente al duque de Edimburgo por sus 67 años de apoyo y servicio a The Rifles, y sus regimientos formadores y antecedentes.

Camilla hizo su primera visita a la sede de The Rifles en septiembre.

Los Rifles se formaron en febrero de 2007, tras la fusión de cuatro célebres regimientos de infantería: La Devonshire and Dorset Light Infantry, The Light Infantry, The Royal Gloucestershire, Berkshire and Wiltshire Light Infantry y The Royal Green Jackets.

La joya de la reina Isabel

Por su lado, la monarca también lució el llamativo broche de diamantes Richmond, que heredó de su abuela, la reina María.

La joya, un regalo de la ciudad de Richmond para su boda en 1893 con el aquel entonces futuro rey Jorge V, está compuesto por diamantes engastados en plata y oro en un diseño de desplazamiento que rodea una perla central, con un colgante de perlas y diamantes colgando debajo.

Se trata de una flexible, ya que la perla central y el colgante de perlas son desmontables, y hoy la reina decidió dejarlos para lucirla de una forma más conservadora.