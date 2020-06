Critican a la reina Máxima de Holanda por no dar el ejemplo con su vestuario

View this post on Instagram

La reina Máxima de Holanda cumple hoy 49 años de edad. Nacida en Argentina, es considerada una de las mujeres más simpáticas de la realeza europea por su cercanía con la gente, su espontaneidad y su siempre gran sonrisa. Además, es considerada un icono de estilo al tener uno propio en el que no le teme a los colores vivos, a los accesorios XL o a las grandes pamelas. ¡La celebramos por todo lo alto! #QueenMaxima #estilo #style #look #happybirthday #RealezaXVanidades #realeza #royalty #Vanidades #VanidadesMx (Fotos: Getty Images)