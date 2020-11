Te contamos la historia de cómo se conocieron Carlos de Gales y Diana Spencer, una representación más que veremos de otra forma en The Crown.

Ojo con los spoilers: Si ya empezaste ansioso la cuarta temporada de The Crown y te pareció muy fantasioso el encuentro entre Carlos y Diana cuando ella era apenas una jovencita, tenemos noticias. Porque no, ella no estaba disfrazada de ninfa cuando se topó con el heredero. ¿Te sabes ya la historia?

The Crown: Carlos conoció a Diana en un particular momento

«Lo siento, no estoy aquí. Tengo estrictas órdenes de no ser vista, solamente debo pasar al otro cuarto», recitó Emma Corrin en el papel de Diana Spencer, cuando, aparentemente, apenas se conocían en persona la futura pareja.

Un desconcertado pero hipnotizado Carlos (Josh O’Connor) habla con la joven disfrazada de ninfa que estaba ensayando para ‘El sueño de una noche de verano’, la «favorita» de ambos.

Diana era una adolescente cuando primero conoció al heredero

Pero el encuentro adolescente con el príncipe sucedió de otra manera, cuando ella tenía 16 años y él 29. Era 1977 y Carlos asistió con la hermana mayor de Diana, Sarah McCorquodale, a una fiesta en Althorp. Ambos estaban saliendo, pero Sarah se dedicó en aquel entonces a decirle a los medios que jamás se casaría con él «ni aunque fuera el rey de Inglaterra».

En una entrevista de The Telegraph a Carlos, de 1981 (cuando se habían comprometido) el heredero testificó: «Recuerdo haber pensado que era una chica de 16 años tan alegre, divertida y llena de vida».

Por otro lado, la periodista Tina Brown relató en The Diana Chronicles que Diana le decía a sus amigos que se casaría con el príncipe porque «sería el único hombre en el planeta al que no se le permitiría divorciarse de mí», vía Tatler. Y el biógrafo Andrew Morton recordó que cuando Diana vio a Carlos, sustentó «Dios, qué hombre tan triste».

El encuentro que dio inicio a todo

El segundo encuentro se dio en Sussex, cuando en 1980 unos amigos de Diana la invitaron a una comida informal y mencionaron «también vendrá el príncipe de Gales«. En el documental de Channel 4, Diana: In Her Own Words, la joven mencionó que «no había visto al príncipe en años».

De acuerdo con Diana en el mismo documental, ambos platicaron sobre Mountbatten, el amigo asesinado de Carlos y de la ruptura con su novia. Y, de acuerdo con Tatler, Diana dijo: «Entonces se lanzó sobre mi y empezó a besarme. Pensé ‘uhm esto no es lo que la gente normal hace’ y estuvo encima de mi por el resto de la noche, siguiéndome como un cachorro».

Algunos meses pasaron, ambos mantenía una relación basada en llamadas telefónicas y pocas citas, y en febrero de 1981 anunciaron su compromiso. Carlos relató a la BBC que se arrodilló ante su prometida antes de que ella partiera a un viaje a Australia con su mamá, «así tendrá la oportunidad de pensarlo cuando esté fuera y decidir si puede soportar la idea o no. Pero Diana dijo que sí de inmediato».