¡El príncipe William cumple 39! Su papá y la reina Isabel compartieron tiernas imágenes para celebrarlo

El príncipe William ya alcanzó a su esposa Kate Middleton con los 39 años de edad. Este 21 de junio en Kensington están de fiesta tanto por el cumpleaños del duque de Cambridge como por el Día del Padre —mismo que William celebró con alegría junto con George (7), Charlotte (6) y Louis (3).

Desde muy temprano, el primero en mandar su felicitación fue el príncipe Carlos, quien compartió dos fotos con el mensaje, «deseando al duque de Cambridge un muy feliz cumpleaños hoy 🎂».

En la primera imagen en blanco y negro está William de bebé mientras Carlos lo sostiene, y la otra con Camilla de Cornualles en un evento donde se sentaron los tres juntos.

La reina compartió varias fotos de su nieto donde sale con Kate, el pequeño Louis y presente en varias de sus apariciones públicas. «Deseándole al duque de Cambridge un muy feliz cumpleaños hoy. #HappyBirthdayHRH», decía el mensaje a través de Twitter.

