Royal Family es el documental de la BBC que en 1969 retrató lo más íntimo de la familia real. La reina Isabel II ordenó que se retirara, pero alguien lo subió a YouTube.

Keeping Up With The… Windsor? Internet es este enorme monstruo que no podemos detener, y mucho menos en pleno siglo XXI. A expensas de lo que pueda filtrarse en la red, ocurrió a principios de este 2021 que un usuario desconocido subió a YouTube el documental de la BBC, Royal Family, lanzado en 1969 para centrarse en la vida cotidiana de la familia real —con prácticamente 48 horas de grabaciones—.

La reina Isabel II ordenó que se retirara el documental sobre su vida cotidiana

De acuerdo con The Times, la reina «lamentó haber dado acceso a la BBC entre bastidores y pidió que no se volviera a emitir». Pero hace pocos días se filtró un video de casi tres minutos sobre esta pieza.

El documental fue visto por aproximadamente 30 millones de espectadores con el objetivo de ‘acercar a la Corona al pueblo’. Dicho antiguo documental dio mayor trascendencia esta década gracias a que la tercera temporada de The Crown retrató cómo los royals se preparaban (mental y físicamente) para recibir a camarógrafos, sonidistas e iluminadores en toda su vivienda.

Las escenas capturaban a Felipe de Edimburgo pintando, a la familia en una tarde de barbecue y las veladas navideñas

Algunas de las 42 fotos históricas de la Familia Real celebrando la Navidad salieron del entonces documental televisado. También hay escenas de su majestad comprando helado en una tienda local o al príncipe Felipe pintando en su tiempo de ocio.

La idea de televisar a los Windsor fue del secretario de prensa, William Heseltine y orquestado por el propio Felipe, afirma Town&Country. También mencionan que todas las escenas fueron previamente aprobadas por un comité de ejecutivos de televisión junto con el esposo de la reina, «a quien se le caía la emoción cuando se trataba de grabarlo a él, pues lo odiaba», relató Heseltine.

YouTube habló con CNN para comentar que el material filtrado se borró inmediatamente cuando lo publicaron este mes pasado. El palacio de Buckingham no ha emitido comentarios y la BBC no habló con el portal de medios.

75 días de filmación y 172 diferentes locaciones

La filmación inició en junio del 68, durante la ceremonia del Trooping of the Colour, y hay tal cantidad de material que es posible que jamás vea la luz. Además de comentarios de la reina a la hora de la merienda como «la dificultad de mantener el gesto neutro», hay preguntas hacia el presidente Richard Nixon —«los problemas globales son muy complejos, ¿no cree?».

Mientras que para el público fue una experiencia distinta [ver de primera mano la vida de la realeza], para los royals fue el giro radical a su relación con la prensa.

La figura que se opuso en su totalidad a la idea del documental, fue la princesa Ana. Durante un documental sobre la reina en 2002, sale su testimonio: «Ciertamente jamás me gustó la idea de tener una película sobre la familia. Lo considero una idea podrida. Ya no querías más atención de la que ya tenías desde que eras niño. Y la última cosa que necesitabas era que dieran más acceso. No recuerdo haber disfrutado alguna parte de hacerlo».

