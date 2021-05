Después de que acusaran a Meghan Markle de plagiar en su nuevo libro infantil, la propia autora salió en su defensa.

En el marco del segundo cumpleaños de Archie, la duquesa de Sussex está experimentando sus propias circunstancias. Y no fueron demasiado alentadoras. Meghan Markle apenas sacó un libro infantil (titulado «The Bench») y después la acusaron de plagio. Este evento negativo bien pudo repercutir más, pero alguien salió en su defensa.

La defensa de Meghan Markle ante sus acusaciones de plagio

A pesar de que el libro de Meghan no ha salido a la venta, ya generó una gran polémica por su gran similitud a la obra de Corrinne Averiss (ganadora del Sainsbury’s Children’s Book of the Year), titulada The Boy on the Bench.

El libro de Meghan fue ilustrado por Christian Robinson, y el de Corrinne por Gabriel Alborozo —otro punto de acusación, ya que el público decía que las ilustraciones son parecidas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Corrinne Averiss (@corrinneaveriss)

Pero fue precisamente Corrinne quien salió en defensa de la duquesa a través de sus redes sociales.

«Leyendo la descripción y extracto del nuevo libro de la duquesa, sé que no es la misma historia o el mismo tema que The Boy on the Bench. No veo similitudes».

Reading the description and published excerpt of the Duchess’s new book, this is not the same story or the same theme as The Boy on the Bench. I don’t see any similarities. — Corrinne Averiss (@CorrinneAveriss) May 5, 2021

Meghan se inspiró en Harry para escribir este libro

Y hay quienes afirman que es el primero de muchos. Pero The Bench fue una obra inspirada en un poema para Harry, «sobre el amor de padre e hijo a través de los ojos de una madre», como rea la descripción de la duquesa en la página de Archewell.

