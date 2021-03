¿En qué posición queda el príncipe Carlos después de las declaraciones de Harry?

Harry dijo estar ‘decepcionado de su papá’, y aunque no ha habido declaraciones de los royals sobre la entrevista de los Sussex con Oprah Winfrey, se estiman llamas en el futuro.

De las 8 nuevas cosas que aprendimos de Harry y Meghan por la entrevista con Oprah Winfrey, se destapó que el duque de Sussex está decepcionado de su papá, el príncipe Carlos. Estas mismas palabras las usó Harry bajo la declaración: «Me siento decepcionado de mi papá, porque él pasó por lo mismo que yo estoy sintiendo, y sabe cómo me siento». Hizo referencia al ‘poco apoyo’ que obtuvo por parte de su familia en torno a su relación con Meghan Markle —también mencionó otros tópicos como falta de protección y los raciales—. Ahora que se revelaron trabas en el lazo que guardan Carlos y Harry, queda por saber si la monarquía dirá algo al respecto.

Los príncipes Carlos y William están ‘muy consternados’ con las declaraciones de la entrevista de Oprah Winfrey

De acuerdo con Vanity Fair, fuentes de la reina Isabel II afirman que tanto Carlos como el príncipe William están ‘muy consternados’ con lo que Meghan y Harry revelaron en lo que llaman ‘una de las audiencias más grandes en la historia’ —incluso más que la de Diana con Martin Bashir.

Sobre William, no olvidemos que Harry se limitó a responder únicamente que la relación con su hermano está «distanciada».

El mismo medio británico escribió que la pareja se aseguró de ‘alabar a la reina Isabel II’, figura que aún no ve la entrevista, pero los ayudantes del castillo sí la discutieron por la mañana.

Y si la reina no ha dado declaraciones (porque la monarca no se mete en chismes), Carlos tampoco saldrá por el momento a la luz. ¿O será que lo hará después, tal y como se mostró indignado por ciertas escenas de The Crown?

Expertos dicen que el lenguaje corporal de Harry guardó ‘ira reprimida’ contra Carlos

De acuerdo con la experta en lenguaje corporal, Judi James, dijo a Metro UK, «emergió en Harry un enojo particular sobre su papá».

Menciona que cuando mencionó a Carlos, «hizo pausas dramáticas, pestañeó muy rápido, suspiró, movió la pierna y empujó la lengua. Así que básicamente es ahí donde, probablemente, recae el foco de resentimiento».

Oprah a Harry: «Acabas de decir que tu papá dejó de atender a tus llamadas. ¿Por qué?»

Los dos futuros padres de una niña se sostenían en manos mientras hablaban con Oprah. Entonces, después de confirmar que ‘nunca hubo daño intencionado hacia la reina con la salida de la realeza‘, siguieron en el tema de Carlos.

El duque comentó que su papá había dejado de ‘atender sus llamadas’ tras las discusiones de los Sussex ante el plan de renunciar a la familia real. Oprah le preguntó sobre esto, a lo que respondió: «Porque tomé el asunto en mis propias manos. Eso es lo que necesitaba hacer para mi familia. No es sorpresa para nadie; es realmente triste que llegó a este punto, pero tenía que hacer algo por mi propia salud mental y la de mi esposa, porque ya sabía hacia dónde iba esto».

Harry alega que su papá y su hermano están ‘atados al sistema’

El duque contó a Oprah que en su tiempo trabajando como senior royal, siempre se sintió ‘atrapado en el sistema’.

«Mi papá y mi hermano están atrapados. Ellos no pueden salir. Y tengo gran compasión sobre ello». ¿Habrá tomado en cuenta que estamos hablando de que ambos son futuros reyes de Inglaterra, sin excepción alguna (por el momento)?

Afirmó que quiere ‘sanar la relación a pesar del dolor que hay’. Lo llamó ‘parte de sus prioridades’.

