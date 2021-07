Descalza y manejando un tráiler: así es la intrépida Máxima de Holanda

A sus 50 años, Máxima de Holanda sigue demostrando que no teme llamar la atención y se mantiene al margen de sus destrezas.

¿Cuántas veces vimos a una reina descalza? Aunque no es algo muy común, tampoco está prohibido, pero son pocas las ocasiones en que se dejan ver sin calzado. Aún así, por parte de Máxima de Holanda esto no fue impedimento para subirse descalza a conducir un tráiler. You go, queen!

La reina de 50 que puede manejar un tráiler descalza

Máxima está estrenando sus 50, cumplidos en mayo de este año, y sabe que un número no limita sus habilidades. La argentina visitó el Transporte y Logística en Nieuwegein, donde hablaron sobre la desigualdad de género que hay en este oficio.

La royal habló con jóvenes conductoras y aprovechó la visita para subirse a uno de los tráilers y manejarlo por ella misma. Pero para lograrlo, tuvo que quitarse los tacones altos de Jimmy Choo.

A la par llevó un top blanco con un gran decorado en forma de flor en el hombro y pantalones azules, un conjunto de Natan.

Máxima no deja de sorprendernos

¡Pero esta no ha sido la única vez que Máxima se ha permitido estar descalza! Como informó People, la reina no llevó calzado para una de sus reuniones virtuales —pero, siendo sinceras, ¿quién no ha llevado a cabo un Zoom descalza? ¡Es parte de la pandemia!

