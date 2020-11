Se viralizaron unas fotografías del último zar de Rusia mostrando un poco más de lo que se queda en la imaginación. Las fotos del zar Nicolás II nadando desnudo en el parque de Tsarskoye Selo recorrieron las redes sociales y causaron furor.

¿De dónde salieron estas imágenes? Provienen del proyecto #Romanovs100 creado por el Archivo Estatal Ruso junto con la cadena de televisión RT. Este trabajo —iniciado en 2018— develó más de cuatro mil fotografías de los Romanov y se hizo en memoria del centenario del fusilamiento de la familia durante la Revolución Rusa.

That was an unexpected find and I swear I wasn’t even doing such a specific search.

It’s Tsar Nicholas II.

Swimming.

Naked.

At Tsarskoye Selo. pic.twitter.com/YLZf0Md6pL

— Marina Amaral (@marinamaral2) October 29, 2020