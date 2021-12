Donald Trump acusa a Meghan Markle de 'usar a Harry' y 'faltarle el respeto a la reina Isabel'

Harry y Meghan Markle han estado activos en estos últimos meses del año —desde una alfombra roja hasta la otra inesperada entrevista televisiva de Markle—, pero ni con todas las actividades más atractivas lograrán cambiar la opinión del expresidente Donald Trump sobre su sentir hacia la parejita exroyal.

En entrevista con el exdiputado británico Nigel Farage, Trump admitió no ser fan de la duquesa de Sussex 'desde el día uno'.

Donald Trump admite no sentir gracia por Meghan Markle

"No soy fan de ella desde el día uno", comentó Trump, "pienso que usó al príncipe Harry de una manera horrible, arruinando la relación con su familia. Creo que un día él se arrepentirá de todo esto".

Entre el resto de declaraciones, el expresidente habló en referencia a la monarca de 95 años: "Con su comportamiento, la duquesa ha faltado el respeto a la familia real y a su majestad, quien es una persona extraordinaria, es una gran e histórica mujer"

El resto de veces que Donald Trump criticó a Meghan Markle

De acuerdo con Sky News, en 2020 aparecieron por primera vez en la televisión Harry y Meghan (sorprendiendo a todos) y pidieron a los receptores a votar en las elecciones de ese año. Al respecto, Trumo dijo a los reporteros, "no soy fan de ella, y lo seguiré diciendo y es probable que ya lo haya escuchado". "Le deseo la mejor de la suerte a Harry, porque la necesitará".

Tan solo un año antes, en 2019, el expresidente la llamó "desagradable": en Good Morning Britain, Trumo aclaró que no sabía que Meghan 'había hecho comentarios desagradables sobre él' y dijo, "no me refería a que ella fuese desagradable, sino que decía cosas desagradables sobre mi, y esencialmente no sabía que ella había sido desagradable sobre mi".