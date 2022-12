Doria Ragland, mamá de Meghan Markle, dice estar lista para "hacer escuchar mi voz" en la nueva serie de los Sussex

Harry & Meghan finalmente estrenó en Netflix este 8 de diciembre, y vaya que salieron muchas declaraciones al respecto. La serie documental de los duques de Sussex promete contar lo que nadie sabía de sus vidas, de cómo se conocieron y hasta cómo vivieron su infancia. Cuentan con testimonios de amigos cercanos y un par de familiares, entre ellos Doria Ragland, la mamá de Meghan Markle.

¿Quién es la madre de Megan Markle?

Doria Ragland es la mamá de Meghan Markle, nació en Cleveland, Ohio, en 1958 (tiene 66 años) y se mudó a Los Ángeles cuando era bebé, y sus papás se divorciaron poco después. Por parte de su mamá tiene un medio hermano y su papá se volvió a casar con una maestra de kinder.

Doria se casó con Thomas Markle, en 1979, un retirado director de iluminación de televisión y director de fotografía que ganó un Daytime Emmy. Tuvieron a Meghan Markle y se divorciaron en 1987, pero ya se habían separado desde que Meghan tenía 2 años.

¿A qué se dedica la mamá de Meghan Markle?

Ragland es más reconocida por ser una trabajadora social, pero antes de eso fue asistente de maquillista y así conoció a Thomas Markle. Tuvo un pequeño negocio como agente de viajes y después hizo su licenciatura en psicología —y fue maestra de yoga.

gettyreme

Actualmente vive a pocos kilómetros de la residencia de Harry y Meghan en California, y pasa tiempo con sus nietos Archie (3 años y medio) y Lili Diana (18 meses).

¿Qué dijo Doria Ragland en la serie de Harry y Meghan?

Doria, quien no se volvió a casar tras el divorcio de Thomas Markle, apareció en la polémica serie de los duques de Sussex y explicó que “los últimos cinco años han sido retadores”. La entrevistadora le preguntó por qué está presente en el documental, a lo que la mamá de Meghan Markle respondió, “porque estoy lista para hacer que mi voz sea escuchada, por supuesto; contar un poco de mi experiencia como su mamá”.

Ragland recordó el momento exacto cuando su única hija le reveló que estaba saliendo con el príncipe Harry, “desde el principio fue muy secreto; y me acuerdo de él, muy guapo, pelirrojo, muy educado y súper lindo. Se veían muy felices juntos, él era the one”. Entonces Doria Ragland empezó a hablar del tema del racismo en Reino Unido.

“Nunca en mi vida escuché la palabra con N (negra). Es muy diferente ser una minoría, pero no ser tratado como la minoría. Yo digo que la gente es muy consciente de mi raza porque lo han hecho un tema en Reino Unido, pero nunca antes la gente me había tratado como una mujer negra”, dijo Meghan Markle en la serie.

Doria explicó que le dijo a su hija que debían tener esa conversación, “y Meg dijo ‘no, mami, no quiero escuchar eso’. Y yo le dije, quizá no lo quieres escuchar, pero es lo que se avecina”. Después contó las maneras en que la introducción de su hija al mundo de la monarquía la hacía sentir insegura, “tomaban fotos de otras cosas que no eran y escribían cosas muy rudas” —como el titular que puso Daily Mail a un artículo, 'La novia de Harry viene (casi) de Compton", la cual es una ciudad californiana relacionada con violencia gangster—.