Además de podérsele considerar a Kate Middleton como la ‘reina de los blazers‘, la royal demuestra año con año las mejores formas de lucir un abrigo. Y claro, la época del clima frío no es la excepción. Con motivo de la gira Christmas Express que los duques de Cambridge iniciaron en Reino Unido, a Kate se le vio con un abrigo azul que remite al mismo que portó la princesa Diana en los ochenta.

¿De qué va este recorrido de 48 horas por 2 mil kilómetros? El #RoyalTrainTour de este año es para que los duques agradezcan a todos aquellos que estuvieron al mando de protección en contra del covid-19.

Recorrerán en tren distintos puntos de Inglaterra, Escocia y Gales. Para lo que un vocero del palacio de Buckingham mencionó que «el duque y la duquesa están ansiosos por destacar el trabajo realizado en todo el país».

🚂 The first stop on The Duke and Duchess of Cambridge’s #RoyalTrainTour is…Edinburgh! pic.twitter.com/mqwSKpxam9

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) December 7, 2020