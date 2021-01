«Le llenó la cabeza de basura», el ex amante de la princesa Diana habla sobre la entrevista de 1995

Hasnat Khan, ex amante de Lady Di, declara que «la entrevista del siglo» en 1995 fue una farsa y el periodista Martin Bashir «lavó el cerebro» de la princesa.

La entrevista del periodista Martin Bashir a la princesa Diana fue vista por 22 millones de británicos y tuvo un efecto «bomba». En ella, Lady Di dio varias polémicas declaraciones, especialmente sobre su «multitudinario matrimonio». Dicha entrevista no solo recobró tendencia porque está en investigación, pero porque el ex amante de Diana, Hasnat Khan, reveló su parecer de lo sucedido.

Te puede interesar: Príncipe William celebra que la BBC investigue controvertida entrevista a Lady Di

Quién es Hasnat Khan

Nació en Pakistán y actualmente tiene 62 años. Mantuvo una relación con Diana Spencer durante dos años, de 1995 a 1997. Es un cirujano especialista en corazón y pulmón.

Se cree que Diana se refería a él como «Mr. Wonderful» y de acuerdo con el mayordomo de la royal, Paul Burrell, rompieron su relación en el 97.

«Le llenó la cabeza de basura». El ex amante de Lady Di da fuertes declaraciones

Daily Mail consultó a Khan y éste explicó que «el explosivo reportaje fue consecuencia de la manipulación del periodista Martin Bashir. Le llenó la cabeza de basura».

En 2020 se le acusó a la BBC de falsificar documentos para asegurar la entrevista. El cirujano concreta que el entrevistador «explotó» a Diana. «Una de sus cualidades más atractivas era su vulnerabilidad. Era lo que la hacía querida por el público. Más tarde me di cuenta de que Martin aprovechó esas vulnerabilidades y las explotó», comentó al tabloide.

Diana no era paranoica, pero la hicieron

«Diana me llamó tan pronto como terminó de hacer la entrevista y me preguntó sobre mi opinión. Le dije que había sido un terrible y gran error», reveló Khan.

Añadió que después de hablar con Bashir, Diana empezó a creer que Carlos dejó embarazada a la niñera de sus hijos, Tiggy Legge-Bourke, «y la volvió paranoica. Ella no era una persona paranoica, pero con todas esas ideas y charlas sobre escuchas telefónicas, Bashir quería llevarla a un lugar donde desconfiara de todo».

El propio Bashir habló con el cirujano, preguntándole «por qué no se casaban» o «cuándo se casarían». «Había algo en el periodista que no me gustaba. Le dije que tuviera cuidado con él».

«Por supuesto que no soy ingenuo. Sabía que una parte de Diana quería dar la entrevista, pero mi pregunta es si Martin Bashir no hubiera estado allí persuadiéndola, ¿lo habría hecho en otra ocasión?»

Khan contó que una de las razones por las que Diana quería dar la entrevista, era para forzar el divorcio.

Otra de las declaraciones fue el punto de vista de William. «Él odiaba la entrevista y le dijo a su mamá que fue un gran error y que le molestaba mucho. Fue muy directo y le dijo que Bashir no es una buena persona».