«No puedo imaginarme la agonía de perder a un hijo, tanto de esta forma como de ninguna otra». Esto fue parte de las declaraciones de Charles Spencer, hermano de la princesa Diana. El conde apareció en el show londinense Lorraine donde dejó entrever la consternación sobre la noticia del aborto espontáneo de Meghan Markle.

‘I can’t imagine the agony for any couple of losing a child in this way’.

Prince Harry’s uncle, Charles Spencer, shares his condolences following the news that Meghan Markle suffered a miscarriage in July this year.

Watch in full ➡️ https://t.co/vn8NeFi106 pic.twitter.com/55Eg6rFdNP

