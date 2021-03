El impresionante corsé de plumas con el que deslumbró la reina Letizia

Con plumas, diamantes y cubrebocas, la reina Letizia supo darle un segundo aire a este conjunto de corsé y pantalón de la mejor manera posible.

No es sorpresa pensar que las apariciones de la reina Letizia son analizadas de pies a cabeza. Pero el de esta tarde —por su primera salida al extranjero a un año de la pandemia— dejó sorprendidos a muchos. La esposa del rey Felipe cautivó al público con un corsé de plumas que nos deja más que en claro su predilección al rosa palo (igual que Kate Middleton). ¿Qué opinas del conjunto?

El conjunto de corsé rosa palo emplumado y pantalón negro de la reina Letizia

¿La ocasión? Una cena en el Hotel Andorra Park con los copríncipes. Bastó con esta salida para darle un (ganador) segundo aire a un modelo que lució en 2019 en el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias.

La reina Letizia llevó un total look de The 2nd Skin Co, que, según el sitio web, el corsé tiene un precio de 680 euros y el pantalón de 550.

Pantalones color nero en corte recto combinados con un llamativo corsé de plumas, acentuado con una cinta larga a la cintura.

El glamuroso look de doña Letizia para su visita a Andorra

En la mañana acudió al aeropuerto con chongo, peinado por el que también apostó en esta cena. ¡La mejor opción para que luzcan esos trabajados brazos! —¿será cuestión de también seguir estos 7 ejercicios para tonificar brazos como Renée Zellweger?

Sus pendientes son de diamante y los salones de Carolina Herrera; conjunto que remató con cartera de Magrit.

Puede que este vestido confeti de Letizia nos inspiró para primavera 2021, pero este emplumado corsé nos enamoró para las fiestas nocturnas (en Zoom). ¿Qué opinas?

SIGUE LEYENDO: