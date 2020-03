El joven que abrazó a Meghan Markle le envía una carta de disculpa al príncipe Harry

La reacción de ese adolescente de 16 años llamado Aker Okoye tras saludar a la duquesa se ha hecho viral, ya que sus primeras palabras en cuanto se colocó frente al micrófono fueron: «Es muy hermosa, ¿verdad?».

Tras concluir su intervención, Meghan le dio uno de esos abrazos que siempre la diferenciaron del resto de la realeza antes de que abandonara sus funciones representando a la reina y, de nuevo, el joven volvió a provocar las risas de todos los presentes gracias a la cara de sorpresa que puso.

«Queridos Harry y Meghan. Harry, espero que no te moleste que escriba esta carta y que no te hayas enojado porque abracé a tu esposa. Me abrumé y emocioné mucho tras verla llegar a mi colegio».«Fue un verdadero placer escuchar su discurso y hablar frente a ella. Es una verdadera inspiración», dice el mensaje acerca de ese día que describe como uno de los mejores de toda su vida.