El retrato más reciente de Kate Middleton nos enamora con uno de sus looks más casuales

Kate Middleton anuncia con orgullo su proyecto de ‘Hold Still’ con el look más casual que se le ha visto en mucho tiempo.

Así como Kate Middleton bien podría ser la reina de los blazers, a veces olvidamos que hasta los royals merecen darse el lujo de vestirse tan relajaos como nosotros. Así fue como la duquesa de Cambridge aprovechó el domingo para compartir sus futuros proyectos y un look tan casual que nos enamoró.

Kate Middleton retoma su amor por la fotografía y los looks sencillos (pero ganadores)

Kate Middleton utiliza su pasión por la fotografía para levantar el ánimo de los británicos. Y el año pasado, junco con la National Portrait Gallery, organizó una exhibición llamada ‘Hold Still’ —un guiño a la expresión que se utiliza para pedirle a alguien que se quede quieto antes de sacarle una fotografía—. Recopilaron imágenes sacadas por los propios ciudadanos de Reino Unido durante el período de aislamiento.

Ahora veremos esta recopilación en un libro con prólogo escrito por Kate, titulado Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020. Contendrá 100 retratos junto con breves relatos —y sí, también estarán los de la duquesa—.

«Cuando miremos atrás a la pandemia del covid-19, pensaremos en todos los retos que enfrentamos. Seres queridos que perdimos, el extenso aislamiento de nuestra familia y amigos, y la tensión que recibieron nuestros trabajadores esenciales. Pero también recordaremos lo positivo: los increíbles actos de amabilidad, los ayudantes y héroes que emergieron, y cómo, juntos, nos adaptamos a una nueva normalidad», escribió la esposa del príncipe William.

Un conjunto relax

Si se te hace conocido este conjunto en el nuevo retrato de Kate, es porque lo vimos en la adorable foto navideña de los Cambridge (donde Louis robó nuestros corazones). Apostó por un jersey color vino con una blusa Marguerite de cuello romántico y volanes.

El denim es, por excelencia, el juego de cualquier comfort outfit sin verse demasiado desarreglado.

Esa característica sonrisa de Kate fue en armonía con su cabello suelto y ondulado. El manicure limpio y sencillo, sin color, pero donde resalta el famoso anillo de compromiso que perteneció a Diana. Por cierto, fans de Lady Di, la réplica de esta joya apareció en la segunda foto de Kristen Stewart como la princesa Diana para la película Spencer.

Cuéntanos, ¿te gustó el nuevo retrato de Kate Middleton?

