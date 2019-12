El pequeño Archie protagoniza la primera postal navideña de la familia

Tras un par de semanas sin tener noticias suyas, los duques de Sussex sorprendieron a sus admiradores haciendo pública una tierna postal navideña en la que el protagonista absoluto es, como no podía ser de otra manera, su hijo Archie.

En la imagen que la pareja eligió para felicitar las fiestas al resto del mundo, el pequeño de siete meses aparece en primerísimo plano haciendo ademán de gatear hacia la cámara mientras sus padres sonríen de fondo sentados en el suelo frente a un árbol de Navidad.

«Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo, de nuestra familia a la suya», reza el mensaje con el que acompañaron la publicación que se difundió a través de las redes sociales de la monarquía británica.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl

La encargada de retratarlos fue una amiga de Meghan, la también actriz Janina Gavankar, a quien conoce desde mucho antes de que el príncipe Harry se cruzara en su camino y su vida cambiara para siempre.

El representante de la intérprete se encargó de confirmar esos rumores a la revista a People, aunque se desconoce si la instantánea fue tomada en Canadá, donde el matrimonio eligió pasar los próximos días para tomarse un merecido descanso y alejarse de la atención mediática antes de retomar de nuevo su agenda oficial en 2020.

Como no podía faltar, esta imagen ha dado de qué hablar.

Y es que de acuerdo con algunos cibernautas, la imagen fue alterada con Photoshop, pues consideran que el rostro de Meghan en la postal aparece significativamente más enfocada que el rostro del príncipe Harry, a pesar de que ambos están casi a la misma distancia detrás de Archie.

“Vean el rostro de Meghan, está photoshopeado. Su rostro es claro mientras que todo lo demás está borroso. La cara de Archie también está photoshopeada», fue uno de los comentarios.

Sin embargo, la periodista Nola Thee realizó una publicación en Twitter para defender que la imagen que circula con el rostro de Meghan Markle más enfocado no es la postal original, sino una foto creada.

«De modo habitual, algunas publicaciones están compartiendo una versión editada de la tarjeta navideña para hacerla ver como que el príncipe Harry está fuera de foco, mientras que Meghan y el bebé Archie toman todo el protagonismo. Y los comentarios son típicamente viles… incluso al no ser la imagen original», escribió al mismo que publicó las dos versiones de la imagen.

In typical fashion, some publications are sharing an edited version of the Christmas card to make it seem like Prince Harry is left out of focus while Meghan Markle & baby Archie take the spotlight. And the comments are typically vile… even though it’s not the real snap 🙃🙃🙃 pic.twitter.com/6J9jMOhhr9

— Nola Thee Journalist (@NolaMarianna) December 24, 2019