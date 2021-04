El pésame de monarcas y políticos ante la muerte de Felipe de Edimburgo: de Biden al rey Felipe

El esposo de la reina Isabel II, Felipe de Edimburgo, murió a los 99 años. Y representantes de todo el mundo han mandado su pésame, de Joe Biden hasta el rey Felipe VI.

Este 9 de abril del 2021 se dio temprano a conocer la noticia de la muerte de Felipe de Edimburgo a los 99 años. Tanto la reina Isabel II y familia real emitieron ya un mensaje —»falleció pacíficamente en el castillo de Windsor»—. Hasta el actual primer ministro, Boris Johnson. Pero el resto de representantes y reconocidas figuras públicas han dado su pésame. Y estas son algunas palabras expresadas al fallecido duque de Edimburgo.

Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden

El recién llegado presidente, Joe Biden, compartió su mensaje a través del sitio web oficial de la Casa Blanca. «El impacto de décadas de devoción al servicio público es evidente y vale la causa. […] Su legado vivirá no solamente a través de su familia, sino en todos los esfuerzos caritativos que formó».

Prince Philip’s legacy will live on not only through his family, but in all the charitable endeavors he shaped. Jill and I are keeping the Queen and Prince Philip’s children, grandchildren, great-grandchildren, and the people of the United Kingdom in our hearts during this time. — President Biden (@POTUS) April 9, 2021

Rey Felipe VI y reina Letizia

«Querida tía Lilibeth…» así comienza la carta de condolencias que envían los reyes de España a la reina Isabel II. «Nunca olvidaremos las ocasiones que pudimos compartir con él ni el legado de servicio y dedicación a la Corona y al Reino Unido que siempre desempeñó a vuestro lado».

The King and Queen of Spain have sent a Telegram with their condolences for the passing of HRH The Duke of Edinburgh 🙏 “Querida Tía Lilibeth” and “tío Philip”😢 pic.twitter.com/ADMVSu9ELt — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) April 9, 2021

El ex presidente, Barack Obama

Barack Obama expresó a través de Twitter cómo Felipe de Edimburgo fue alguien que «tenía espacio tanto para la ambición como para la esquivez».

Through his extraordinary example, His Royal Highness Prince Philip proved that true partnership has room for both ambition and selflessness — all in service of something greater. Our thoughts are with Her Majesty the Queen, the Royal Family, and the British people. pic.twitter.com/qbH2ycbcaA — Barack Obama (@BarackObama) April 9, 2021

El rey de Bután, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

Desde Bután, un reino budista en el borde oriental del Himalaya, el rey mandó sus condolencias. También mencionó que en memoria del príncipe Felipe ofrecerán sus oraciones y encenderán mil lámparas de mantequilla en el pueblo de Mongar.

The King of Bhutan and the royal family of the kingdom have sent their condolences for the passing of HRH The Duke of Edinburgh 🖤🙏 pic.twitter.com/uloHJtyG5N — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) April 9, 2021

Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció sus condolencias al Reino Unido por el fallecimiento del príncipe Felipe, ocurrido este viernes a dos meses de cumplir los 100 años.

«Un pésame a los familiares, amigos y al Reino Unido por la muerte del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, en nombre del pueblo y del gobierno de México», dijo López Obrador en una breve declaración durante su conferencia matutina.

Príncipe Alberto de Mónaco

Alberto de Mónaco, quien hace poco criticó a los duques de Sussex por la entrevista con Oprah Winfrey, mandó un comunicado con sus condolencias. Fue en formato de una carta personal (como los reyes de España), iniciando «lamento mucho la pérdida de tu querido esposo, Felipe de Edimburgo».

Prince Albert of Monaco and the rest of the Princely Family have sent their condolences for the passing of HRH The Duke of Edinburgh 🖤🙏 pic.twitter.com/Kb4gTGr9Qm — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) April 9, 2021

El expresidente de Estados Unidos George W. Bush

George W. Bush lamentó la muerte el viernes del príncipe Felipe y dijo que había representado al Reino Unido «con dignidad».

«A lo largo de su larga y notable vida, se dedicó a causas dignas y a los otros», dijo Bush en un comunicado. «Representó al Reino Unido con dignidad y aportó una fuerza y un apoyo ilimitados a la soberana».

La última vez que pudo verse al príncipe Felipe en una aparición programada fue durante una ceremonia militar celebrada en el palacio de Windsor en julio, días después de acudir a la boda de su nieta la princesa Beatriz.

«Laura y yo somos afortunados de haber disfrutado del encanto y el ingenio de su compañía, y sabemos lo mucho que será extrañado», afirmó Bush.

Primer ministro de Canadá, Justine Trudeau

Escribió el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y lo describió a Felipe como «un hombre con gran propósito y convicción», y escribió sobre ello en Twitter.

It was with deep sadness that I learned of the passing of The Duke of Edinburgh today. A man of great purpose and conviction, who was motivated by a sense of duty to others, Prince Philip contributed so much to the social fabric of our country – and the world. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 9, 2021

Primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

El actual primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, escribió en Twitter sus «más profundas condolencias» para su majestad la reina Isabel II, el príncipe Carlos, la familia real y a toda la gente del Reino Unido.

I express my deepest condolences to Her Majesty Queen Elizabeth, Prince Charles, the Royal Family and the people of the United Kingdom on the passing of the Duke of Edinburgh. Prince Philip was the consummate public servant and will be much missed in Israel and across the world. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) April 9, 2021

Con información de AFP