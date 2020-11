El primer Thanksgiving de Harry y Meghan en Estados Unidos

Una tranquila cena familiar. El príncipe Harry y Meghan Markle pasan su primer Thanksgiving en Estados Unidos, con Archie y en la nueva casa de California.

Las celebs ya compartieron en redes cómo celebraron su Día de Acción de Gracias —y si aún no has visto a Courteney Cox recreando su baile del pavo en Friends, no lo pienses más y veelo—. ¿Pero qué hay de algunos royals? Claro, Harry y Meghan se salieron de sus responsabilidades monárquicas, pero son dos figuras observadas en el entorno real. Mismas que celebraron Thanksgiving en su nueva residencia de California.

El primer Día de Acción de Gracias de la familia de los Sussex

Este 27 de noviembre del 2020 se cumplen tres años desde que la pareja anunció su compromiso. Así que sí, hay varias razones para que estén agradecidos.

Meghan retomó una de sus tradiciones natales al celebrar Thanksgiving con su esposo y su hijo Archie. Además, a la cena familiar les acompañó su mamá, Doria Ragland. Hace un año los duques de Sussex se encontraban en Canadá para esta celebración.

Cena íntima y casera en Montecito, California

Fuentes cercanas a Elle revelaron pocos detalles, asegurando que la celebración del Thanksgiving de los Sussex sería «íntima y tranquila, con una cena casera».

La última vez que se vio a la pareja salir juntos fue durante el Día del Armisticio. Hicieron un pequeño acto honorario en el cementerio nacional de Los Ángeles. Dejaron unas flores recogidas de su jardín en Santa Bárbara sobre las tumbas de dos soldados.

Este Día de Acción de Gracias para los Sussex arriba con una relevante noticia por parte de Meghan, pues contó en un artículo del New York Times cuando sufrió un aborto espontáneo en julio de este año.