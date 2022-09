No hay duda de que hubo muchos momentos impactantes para la familia real británica en 2021. Pero ahora que estamos por terminar el 2022, es tiempo de mirar al futuro y trabajar en otros temas. Al menos así lo dejó en claro el ahora rey Carlos a inicios de año, quien escribió un ensayo para mencionar lo orgulloso que está de sus hijos, William y Harry, por esta razón.

El príncipe Carlos está orgulloso de que Harry y William actúan en pro del medio ambiente

El monarca mencionó lo orgulloso que está de sus hijos, los príncipes William y Harry, por el trabajo que hacen para ayudar a proteger al planeta. "Como padre, estoy orgulloso de que mis hijos han reconocido esta amenaza", escribió el príncipe de Gales para Newsweek, para hablar de los peligros del cambio climático.

"Mi hijo mayor, William, recientemente lanzó el prestigioso Earthshot Prize para incentivar el cambio y ayudar a reparar nuestro planta por los próximos 10 años, identificando e invirtiendo en tecnologías que hagan la diferencia".

"Y mi hijo menor, Harry, ha destacado apasionadamente el impacto del cambio climático, especialmente en relación a África, y está comprometido a que su fundación de caridad sea cero neto".

Carlos instó al público a seguir el ejemplo de William y Harry y hagan su parte para ayudar a salvar el planeta. "El momento es ahora. Los ojos de nuestros hijos y nietos nos están juzgando. Seamos la generación que sí puede, y hace. Ya que entramos a un año nuevo, no hay tiempo que perder".

El rey Carlos y Harry "resuelven" sus diferencias

Estas dulces palabras del rey de 73 años vienen después de que tuviera algunos "choques" con Harry, quien renunció a la realeza junto con Meghan Markle y se mudaron a Estados Unidos en 2020.

Otro asunto escrupuloso fue cuando el hijo menor de Lady Di confesó en un podcast que su vida en la realeza fue "una mezcla del Truman Show y estar en un zoológico". Además dijo disimuladamente que su forma de crianza sería 'distinta' a la que él recibió —por parte de su padre—.

"No hay culpables, no creo que debamos señalar a nadie. Pero ciertamente, cuando se trata de paternidad, he experimentado dolor y sufrimiento debido a lo que mis papás pasaron. Me aseguraré de romper ese ciclo y no pasarlo a mis hijos".

Y según una fuente reveló a Page Six, Carlos y Harry ya están hablando de nuevo en buenos términos. "El príncipe Carlos estaba muy lastimado cuando Harry y Meghan 'tiraron todo' hacia la familia y dejaron sus roles", dijo el testimonio, "pero ahora sus canales de comunicación están abiertos".

Originalmente publicada el 04/01/2022.